Schaatser Bergsma wint ook massastart in Heerenveen

Jorrit Bergsma heeft voor de tweede keer dit seizoen een wereldbekerwedstrijd op de massastart gewonnen. Met een late aanval bleef de 39-jarige schaatser Chung Jae-Won uit Zuid-Korea en landgenoot Bart Hoolwerf voor.

Bergsma zocht de aanval met Andrea Giovannini en Felix Maly. Ze werden ongeveer halverwege weer bijgehaald. Hij plaatste nog een keer een aanval met twee ronden te gaan en hield het vol tot aan de finish. Bergsma won eerder de eerste wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City.

Hoolwerf haalde met de derde plaats voor het eerst dit seizoen het podium. De schaatser eindigde eerder dit seizoen als dertiende in Salt Lake City en als zevende in Calgary.

ANP

