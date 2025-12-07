Redactie Metro
Redactie Metro Sport vandaag
Leestijd: 1 minuut

Schaatsster Groenewoud wint massastart in Heerenveen

HEERENVEEN - Marijke Groenewoud juicht na het winnen tijdens de Massastart vrouwen op de laatste dag van de ICU derde wereldbeker schaatsen in het Thialf stadion. ANP VINCENT JANNINK
ANP / ANP / Vincent Jannink

Marijke Groenewoud heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen haar eerste zege van het seizoen op de massastart geboekt. De 26-jarige Friezin won de sprint na zestien ronden in Thialf voor de Amerikaanse Mia Manganello en Park Ji-woo uit Zuid-Korea.

Nadat Bente Kerkhoff de laatste ronden had gecontroleerd, versnelde Groenewoud met ingang van de slotronde. Manganello zat er vlak achter, maar kon er niet meer voorbij.

Kerkhoff eindigde als negentiende.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties