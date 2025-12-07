Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Schaatsster Groenewoud wint massastart in Heerenveen

Marijke Groenewoud heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen haar eerste zege van het seizoen op de massastart geboekt. De 26-jarige Friezin won de sprint na zestien ronden in Thialf voor de Amerikaanse Mia Manganello en Park Ji-woo uit Zuid-Korea.

Nadat Bente Kerkhoff de laatste ronden had gecontroleerd, versnelde Groenewoud met ingang van de slotronde. Manganello zat er vlak achter, maar kon er niet meer voorbij.

Kerkhoff eindigde als negentiende.

