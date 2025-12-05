Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Curaçao op WK tegen Duitsland, Ivoorkust en Ecuador

Curaçao is tijdens de loting voor het WK 2026 gekoppeld aan Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat debuteert op een mondiale eindronde. De 78-jarige kan de oudste bondscoach ooit op een WK worden. Dat is nu nog de Duitser Otto Rehhagel, die in 2010 bijna 72 was toen hij Griekenland op het WK van 2010 in Zuid-Afrika leidde.

Met 156.000 inwoners wordt Curaçao het kleinste land ooit op een WK. Die eer was eerder toebedeeld aan IJsland, dat met zo’n 352.000 inwoners meedeed aan het WK in 2018. Advocaat heeft een Nederlandse technische staf samengesteld met zijn vrienden Cor Pot (assistent), Kees Jansma (manager) en arts Casper van Eijck. Vrijwel alle internationals van Curaçao zijn geboren in Nederland.

Niet alleen Curaçao is Nederlands gekleurd op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Noussair Mazraoui, Souffian El Karouani en Sofyan Amrabat zijn vaak basisspelers bij Marokko, de nummer 4 van het laatste WK, net als PSV’ers Ismael Saibari en Anass Salah-Eddine. Hakim Ziyech heeft zijn zinnen ook op het WK gezet. Marokko neemt het in de groepsfase op tegen Brazilië, Schotland en Haïti.

Kaapverdië

Kaapverdië debuteert net als Curaçao op het WK. De Rotterdammers Garry Mendes Rodrigues, Jamiro Monteiro, Dailon Livramento, Sidny Lopes Cabral en de broers Deroy Duarte speelden een rol in de geslaagde kwalificatie. Kaapverdië werd tijdens de loting gekoppeld aan Spanje, Uruguay en Saudi-Arabië.

Suriname en Turkije kunnen zich in maart nog via de play-offs voor het WK plaatsen. Suriname is op zoek naar een bondscoach, na het plotselinge vertrek van Stanley Menzo. Henk Fraser zou een belangrijke kandidaat zijn en Guus Hiddink heeft ook al laten weten dat hij als bondscoach nog eenmaal naar het WK wil.

