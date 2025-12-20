Deel dit artikel: Share App Mail Pin

VeiligheidNL: 5,6 miljoen sporters kregen vorig jaar een blessure

Vorig jaar liepen Nederlanders 5,6 miljoen sportblessures op, ongeveer 300.000 meer dan in het jaar daarvoor. Dat meldt VeiligheidNL, een kenniscentrum voor letselpreventie. Volgens het centrum is het ‘blessurerisico’ toch gedaald, omdat meer Nederlanders zijn gaan sporten.

Deze cijfers komen uit de zogeheten Leefstijlmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die is opgesteld in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en VeiligheidNL. In 2024 liepen naar schatting 4,6 miljoen Nederlanders minstens één blessure op, wat optelt tot de genoemde 5,6 miljoen. Ruim de helft daarvan vereiste medische behandeling, meestal door een fysiotherapeut.

Het aantal blessures is terug op het niveau van voor de coronapandemie, melden de onderzoekers. „Omdat er tegenwoordig meer wordt gesport, vooral binnen sporttakken met een relatief laag blessurerisico, is het blessurerisico per 1000 sporturen echter gedaald.”

Mountainbiken

In 92.900 gevallen gingen sporters met hun blessure naar de spoedeisende hulp (SEH). Bij meer dan de helft daarvan ging het om een ernstige blessure. Terwijl de meeste blessures in het algemeen voorkomen bij 18- tot en met 34-jarigen, is de grootste groep SEH-bezoekers juist jonger dan 18 jaar. „Als ouder ga je met een geblesseerd kind vaak sneller naar de spoedeisende hulp dan wanneer je zelf iets mankeert,” zegt Victor Zuidema, programmamanager sportblessurepreventie bij VeiligheidNL. „Daar komt bij dat jongeren motorisch nog in ontwikkeling zijn en meer risico nemen, wat de kans op een blessure vergroot.”

Mountainbiken kent het hoogste risico om met een blessure op de SEH te belanden. Het aantal SEH-bezoeken bij mountainbiken is de afgelopen tien jaar met 55 procent toegenomen, terwijl het totale aantal SEH-bezoeken voor een ernstige sportblessure in diezelfde periode juist met 17 procent daalde.

