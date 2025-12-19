Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Immobile schiet Bologna naar finale Italiaanse Supercup

Bologna heeft de finale bereikt van de Italiaanse Supercup. De ploeg van trainer Vincenzo Italiano won in de halve finale van het bekertoernooi in Riyad in Saudi-Arabië van Internazionale. De stand na de reguliere speeltijd was 1-1, waarna Bologna de beslissende strafschoppen beter nam. Napoli, dat donderdag won van AC Milan in de andere halve finale, is komende maandag de tegenstander in de finale.

Inter, dat aantrad zonder de nog altijd geblesseerde Denzel Dumfries, kwam al na 2 minuten op voorsprong door een rake volley van Marcus Thuram. Bologna kwam na ruim een halfuur op gelijke hoogte na een benutte strafschop van Riccardo Orsolini. In de tweede helft werd niet gescoord, waarna meteen penalty’s volgden.

Inter miste drie strafschoppen en Bologna twee. Dat Stefan de Vrij de laatste strafschop raak schoot voor de club uit Milaan, mocht niet baten, want Ciro Immobile ramde de laatste voor Bologna er hard in.

ANP

