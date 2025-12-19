Redactie Metro
Immobile schiet Bologna naar finale Italiaanse Supercup

epa12603987 Ciro Immobile of Bologna scores the winning penalty kick during the penalty shootout of the Italian Super Cup semi-final match between Bologna FC 1909 and Inter in Riyadh, Saudi Arabia, 19 December 2025. EPA/STR
ANP / EPA / Str

Bologna heeft de finale bereikt van de Italiaanse Supercup. De ploeg van trainer Vincenzo Italiano won in de halve finale van het bekertoernooi in Riyad in Saudi-Arabië van Internazionale. De stand na de reguliere speeltijd was 1-1, waarna Bologna de beslissende strafschoppen beter nam. Napoli, dat donderdag won van AC Milan in de andere halve finale, is komende maandag de tegenstander in de finale.

Inter, dat aantrad zonder de nog altijd geblesseerde Denzel Dumfries, kwam al na 2 minuten op voorsprong door een rake volley van Marcus Thuram. Bologna kwam na ruim een halfuur op gelijke hoogte na een benutte strafschop van Riccardo Orsolini. In de tweede helft werd niet gescoord, waarna meteen penalty’s volgden.

Inter miste drie strafschoppen en Bologna twee. Dat Stefan de Vrij de laatste strafschop raak schoot voor de club uit Milaan, mocht niet baten, want Ciro Immobile ramde de laatste voor Bologna er hard in.

ANP

