Klaassen en Mokio helpen Ajax aan zege op Feyenoord: 2-0

Ajax heeft in de Eredivisie de thuiswedstrijd tegen Feyenoord met 2-0 gewonnen. Davy Klaassen opende in de dertiende minuut de score in de Johan Cruijff ArenA, waar de Zuid-tribune leeg bleef vanwege een grote vuurwerkactie tijdens een duel met FC Groningen. Jorthy Mokio bepaalde in blessuretijd de eindstand.

PSV staat na de nederlaag van Feyenoord nog steviger aan kop in de Eredivisie. De kampioen heeft nu 9 punten meer dan de concurrent uit Rotterdam. Ajax is naar de derde positie geklommen en heeft nu 5 punten minder dan Feyenoord, dat voor de zesde keer in acht duels verloor.

Ajax en Feyenoord stonden voor de tweehonderdste keer tegenover elkaar. De club uit de hoofdstad won voor de 95e keer. De Rotterdammers versloegen hun grote rivaal 59 keer.

ANP

