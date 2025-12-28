Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ajax bereikt akkoord met Jordi Cruijff als technisch directeur

Ajax en Jordi Cruijff hebben mondeling overeenstemming bereikt over de functie van technisch directeur. Dat meldt Ajax in een persbericht. Er moeten volgens de Amsterdamse club nog een aantal stappen worden genomen om tot een definitieve aanstelling te komen. Het doel van de huidige nummer 3 van de Eredivisie is dat Cruijff begin februari kan beginnen.

De raad van commissarissen (rvc) van Ajax heeft het voornemen hem te benoemen als statutair bestuurder voor een periode tot en met 30 juni 2028. Er zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) worden uitgeschreven, waar de aandeelhouders van Ajax formeel in kennis worden gesteld van deze voorgenomen benoeming.

De 51-jarige zoon van Johan Cruijff wordt bij Ajax de opvolger van Alex Kroes. Ajax was op zoek naar een nieuwe technisch directeur nadat Kroes had aangegeven na het ontslag van trainer John Heitinga te willen stoppen. Kroes blijft op verzoek van de rvc nog even aan. Zijn contract loopt tot het einde van het seizoen.

Cruijff was eerder profvoetballer bij onder anderen FC Barcelona en Manchester United. Hij werkte daarna in verschillende functies bij onder meer Maccabi Tel Aviv, FC Barcelona, Ecuador en Indonesië.

ANP

Reacties