Afrikaanse voetbalbond: Afrika Cup in de toekomst elke vier jaar
De Afrika Cup wordt in de toekomst elke vier jaar gespeeld, in plaats van elke twee jaar. Dat maakte de Afrikaanse voetbalbond een dag voor de start van het toernooi bekend.
De beslissing is de uitkomst van een vergadering van de organisatie en werd in de Marokkaanse hoofdstad aangekondigd door bondsvoorzitter Patrice Motsepe.
Zondag begint de 35e editie van het toernooi, dat in Marokko wordt gespeeld. De finale is op 18 januari.
ANP