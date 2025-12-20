Redactie Metro
Redactie Metro Sport vandaag
Afrikaanse voetbalbond: Afrika Cup in de toekomst elke vier jaar

epa12604605 The official ball for the CAF Africa Cup of Nations during a press conference at Prince Moulay Abdellah Stadium in Rabat, Morocco, 20 December 2025. Morocco take on Comoros in the opening game of CAF Africa Cup of Nations on 21 December. EPA/JALAL MORCHIDI
ANP / EPA / Jalal Morchidi

De Afrika Cup wordt in de toekomst elke vier jaar gespeeld, in plaats van elke twee jaar. Dat maakte de Afrikaanse voetbalbond een dag voor de start van het toernooi bekend.

De beslissing is de uitkomst van een vergadering van de organisatie en werd in de Marokkaanse hoofdstad aangekondigd door bondsvoorzitter Patrice Motsepe.

Zondag begint de 35e editie van het toernooi, dat in Marokko wordt gespeeld. De finale is op 18 januari.

