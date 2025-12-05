Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aangifte om vuurwerk Ajax, meerdere verdachten door beelden bekend

De Johan Cruijff ArenA doet uiterlijk begin volgende week aangifte van onder meer huisvredebreuk, openlijke geweldpleging en brandstichting na het grootschalige afsteken van vuurwerk bij Ajax – FC Groningen afgelopen zondag. Er zijn na het bekijken van de beelden de afgelopen dagen tien tot vijftien verdachten geïdentificeerd, meldt Ajax aan het ANP. Het onderzoek loopt nog.

„Na overleg met de politie, de gemeente en het OM” is volgens Ajax besloten dat de ArenA aangifte gaat doen. Volgens de Amsterdamse voetbalclub, die de woordvoering doet over het incident, is dat omdat er schade aan het gebouw is en de club slechts een huurder is.

Het totale schadebedrag wordt op dit moment nog in kaart gebracht, meldt een woordvoerder van Ajax. Later moet duidelijk worden welke straf de verdachten boven het hoofd hangt.

Het duel tussen Ajax en FC Groningen werd zondag met vijf minuten en tien seconden op de stadionklok gestaakt toen fans van de harde supporterskern van de thuisploeg vuurwerk bleven afsteken.

ANP

