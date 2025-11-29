Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Avondworkouts blijken vaak prima: zo zit het echt met sporten en slaap

Veel mensen horen dat je ’s avonds beter niet meer moet sporten, omdat je dan moeilijker in slaap zou vallen. Maar wat als de avond het enige moment is waarop je tijd hebt voor beweging?

Uit recente onderzoeken blijkt dat het genuanceerder ligt dan de oude slaapadviezen suggereren.

Rustige workouts zijn meestal geen probleem

Verschillende grote studies laten zien dat lichte tot matige inspanning in de uren voor bed je slaap niet verslechtert en soms zelfs helpt. Een avondwandeling, rustige run, ontspannen fietstocht of yoga verlaagt stress en kan je lichaam juist voorbereiden op rust.

Te lang sporten werkt dan weer averechts. Een urenlange training in de avond kan ervoor zorgen dat je langer wakker ligt, blijkt uit onderzoek uit 2025.

Bij intensieve trainingen telt het tijdstip

Voor zware workouts zijn de onderzoeksresultaten wisselend. Sommige studies zien nauwelijks negatieve gevolgen, andere laten zien dat intensief sporten laat op de avond je slaap kan verstoren.

Zware inspanning verhoogt je hartslag, verhit je lichaam en activeert het fight or flight-systeem. Dat kan uren nawerken en je biologische klok in de war schoppen. Daardoor blijft je lijf in een ‘aan’-stand terwijl je eigenlijk wilt slapen.

Experts raden daarom aan: plan pittige trainingen minstens drie uur voor je naar bed gaat. Dan heeft je lichaam tijd genoeg om af te koelen en tot rust te komen.

Even uitproberen wat voor jou werkt

Geen tijd om eerder te sporten? Dan is ’s avonds bewegen nog altijd beter dan helemaal niet. Wel reageert iedereen anders op een late workout. Slaaponderzoekers adviseren daarom om een paar weken te testen wat voor jou goed werkt: hoe snel val je in slaap, hoe uitgerust word je wakker?

Let daarbij niet alleen op je training zelf. De omgeving kan ook invloed hebben. Fel licht in de sportschool, cafeïnehoudende sportdrankjes of een zware maaltijd vlak voor bed kunnen je slaap meer verstoren dan de workout.

Avondtraining hoeft echt niet de prullenbak in

Met een beetje experimenteren en goede slaapgewoontes kun je vaak prima sporten in de avond. Vooral matige inspanning vormt geen probleem. Voor intensieve trainingen is timing belangrijker, maar ook dan hoeft de avond niet per se off-limits te zijn.

