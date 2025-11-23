Deel dit artikel: Share App Mail

Shorttrackster Velzeboer wint ook derde 500 meter in World Tour

Xandra Velzeboer heeft bij de World Tour in het Poolse Gdansk ook de derde 500 meter gewonnen. De regerend wereldkampioene op deze afstand was in de finale sneller dan de Amerikaanse Corinne Stoddard en Choi Min-jeong uit Zuid-Korea.

Xandra Velzeboer lag vanaf de start op kop en hield de Amerikaanse achter zich. Michelle Velzeboer werd gediskwalificeerd na een botsing met de Canadese Courtney Sarault, die daardoor ten val kwam.

Selma Poutsma won de B-finale.

Spannende race

Xandra Velzeboer sprak van een spannende race in de finale. „Die meiden rijden zo hard, ik kan ze hier niet zomaar losrijden, dus ik moest het tactisch doen”, zei ze bij de NOS. „Je voelt ze achter je zitten en ik moest het slim aanpakken, goede lijnen rijden en me bewust zijn van wat er om me heen gebeurde.”

De winnares vond het jammer dat zus Michelle een straf kreeg en zo niet als derde met haar op het podium stond. „Maar dat doet niets af aan hoe goed ze reed. Het niveau is ook heel hoog; het is nu jammer van het resultaat.”

