Redactie Metro
Redactie Metro Sport Vandaag
Leestijd: 1 minuut

Tennisster Rybakina verslaat Sabalenka en wint WTA Finals

epa12512634 Elena Rybakina of Kazakhstan poses with her trophy after winning the 2025 WTA Finals final match against Aryna Sabalenka of Belarus in Riyadh, Saudi Arabia, 08 November 2025. EPA/STRINGER
ANP / EPA / Stringer

Elena Rybakina heeft voor het eerst de WTA Finals, het eindejaarstoernooi met de beste acht speelsters van het jaar, gewonnen. De 26-jarige tennisster uit Kazachstan versloeg in de finale in het Saudische Riyad Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de wereld uit Belarus: 6-3 7-6 (0).

Rybakina, de nummer 6 van de wereldranglijst, stond voor het eerst in de finale van de WTA Finals. Sabalenka haalde ook in 2022 de finale, maar verloor toen van Caroline Garcia uit Frankrijk.

Voor Rybakina was het de vierde keer dit jaar dat ze tegenover Sabalenka stond. Ze won in Cincinnati, maar verloor in Berlijn en in Wuhan. In Riyad won Rybakina op 3-2 de opslagbeurt van de Belarussische en dat was genoeg voor de winst in de eerste set. In de tweede set waren er geen breaks, al had Sabalenka op 5-4 twee breakpoints. In de tiebreak won Rybakina 7 punten op rij om zo de titel te grijpen.

„Het is een ongelofelijke week. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht zo ver te komen”, zei de tennisster uit Kazachstan, die de hele week last had van een schouderblessure en zich als laatste van de acht speelsters had gekwalificeerd voor de WTA Finals. „Vandaag was het een zware wedstrijd. Op sommige momenten had ik geluk, maar zo gaat het in tennis. Ik hoop dat we nog vele finales tegen elkaar mogen spelen.”

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties