PSV wint topper in Eredivisie bij AZ met ruime cijfers: 1-5

PSV heeft de topper in de Eredivisie bij AZ met ruime cijfers gewonnen. Het elftal van trainer Peter Bosz was met 5-1 te sterk. Guus Til scoorde drie keer.

PSV leidde na een half uur met 3-0 in Alkmaar. Na een foute inspeelpass van Rome-Jayden Owusu-Oduro opende Mauro Júnior in de vierde minuut met een stiftje de score. Til schoot in de elfde minuut van dichtbij de tweede treffer binnen en de gelegenheidsspits zorgde na een fraaie loopactie en schot ook voor de 3-0.

AZ deed via een afstandsschot van Sven Mijnans iets terug en kort voor rust miste Weslley Patati een grote kans op de aansluitingstreffer.

De hoop op een goed resultaat voor AZ verdween toen Joey Veerman, na balverlies van basisdebutant Kasper Boogaard, de bal in de 62e minuut in de verre hoek plaatste: 1-4. Til kopte PSV in de slotfase op 5-1.

PSV vergroot dankzij de zege de voorsprong op AZ, na twaalf speelronden, tot 7 punten. Feyenoord komt zondag, bij een zege op Go Ahead Eagles, in punten weer naast PSV.

