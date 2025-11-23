Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Shorttracker Van ’t Wout wint 1000 meter bij wereldbeker Gdansk

Jens van ’t Wout heeft zijn eerste gouden medaille in de wereldbeker shorttrack dit seizoen gegrepen. Bij de derde World Tour in Gdansk versloeg de 24-jarige shorttracker in de finale de Italiaan Pietro Sighel en de Canadees Steven Dubois.

Van ’t Wout begon op kop in de finale en ging steeds sneller schaatsen. De vijf mannen achter hem kwamen er niet naast of voorbij.

In de eerste wereldbeker in Montreal miste Van ’t Wout de finales door ziekte. In de tweede wereldbeker bleef hij door een valse start en door valpartijen ver van de medailles.

Geweldige race

„Het was een geweldige race, de snelheid kwam ook heel gemakkelijk”, zei Van ’t Wout bij de NOS. „Ik had het idee dat Dubois het in de halve finale moeilijk had achter mij. Dat hoopte ik nu ook en ze konden allemaal niks doen.”

Bij Van ’t Wout was ontlading te zien na zijn eerste overwinning van het seizoen. „Het zit er allemaal in, maar het viel gewoon niet samen. Je moet ook die bevestiging krijgen. Die heb ik nu. Ik heb ook echt de leiding genomen in de rit. Toen ik in het begin won, deed ik dat ook zo. Nu moet ik kijken hoe ik dat doe tegen William”, verwees hij naar de Canadese favoriet William Dandjinou, die door een val in de kwartfinales was uitgeschakeld.

De Nederlandse shorttrackers werden gediskwalificeerd in de finale van de aflossing. De zege ging naar Zuid-Korea voor China en Italië.

ANP

