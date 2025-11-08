Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Veldrijdster Van der Heijden verovert voor het eerst EK-titel

Veldrijdster Inge van der Heijden is voor het eerst Europees kampioen geworden. De 26-jarige Brabantse kwam na zes ronden in het Belgische Middelkerke solo over de finish. Met Lucinda Brand als tweede en Aniek van Alphen als derde was het podium geheel Nederlands.

Van der Heijden nam meteen de koppositie bij de start, waar Brand achterop raakte. Aan het einde van de eerste ronde had ze 21 seconden voorsprong en dat werd niet veel minder. Na zes ronden finishte Van Alphen als tweede op 41 seconden. De Italiaanse Sara Casasola werd na een val op ruim twee minuten vierde.

Van der Heijden is de achtste Nederlandse Europees kampioene op rij. Ze volgt Fem van Empel op, die de laatste drie keer de titel had veroverd. Van Empel meldde zich afgelopen week af. Na ziekte was ze nog niet geheel fit.

Afloop

De nieuwe Europees kampioene kon het na afloop nog niet helemaal geloven. „Dit betekent heel veel voor me”, zei ze in het flashinterview. „Ik heb een wereldtitel in de categorie onder 23, maar het was echt een doel voor me om hier het podium te halen. Nu heb ik de trui. Ik ben heel blij.”

Van der Heijden dacht al dat het parcours met veel zand in haar voordeel was. „Ik wist ook dat het belangrijk was om een goede start te hebben met een stukje bergop. Ik vertrok heel snel naar de eerste bocht en was als eerste op de top. Daarna reed ik mijn eigen tempo. Ik had niet verwacht dat ik mijn voorsprong tot het einde zou behouden.”

ANP

Reacties