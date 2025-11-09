Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Feyenoord is koppositie kwijt na nederlaag bij Go Ahead Eagles

Feyenoord heeft de koppositie in de twaalfde speelronde van de Eredivisie verspeeld aan PSV. Het elftal van trainer Robin van Persie verloor in Deventer met 2-1 van Go Ahead Eagles. Het was de tweede nederlaag van het seizoen voor Feyenoord.

Feyenoord begon het competitieduel met de Canadees Cyle Larin op het middenveld. Aanvoerder Sem Steijn zat opnieuw op de bank. Hij kwam na de rust in het veld voor de tegenvallende Larin. Toen keken de Rotterdammers al tegen een 1-0-achterstand aan.

Feyenoord kwam in de dertiende minuut op achterstand toen Mats Deijl een strafschop benutte. De aanvoerder van Go Ahead mocht van scheidsrechter Joey Kooij aanleggen omdat hij even daarvoor door Leo Sauer aan de rand van het strafschopgebied was vastgehouden.

‘Teleurstellend en frustrerend’

Dean James leek vijf minuten voor tijd het duel te beslissen door de 2-0 achter Timon Wellenreuther te schieten. Feyenoord-verdediger Tsuyoshi Watanabe bracht vlak voor tijd de spanning terug door de 2-1 te maken. Daar bleef het bij.

Deijl stelde na afloop bij ESPN dat Go Ahead in de eerste helft licht de overhand had en hij vond dat Feyenoord in de tweede helft sterk terugkwam. „Deze overwinning is heel lekker”, aldus de captain van de thuisclub. Steijn vond dat het bij Feyenoord „even niet de goede kant op viel”. „Het is een teleurstellende en frustrerende avond”, zei de aanvoerder van Feyenoord aan de rand van het veld.

