Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Schaatsster Kok wint opnieuw 500 meter

Femke Kok heeft bij wereldbekerwedstrijden in Calgary de 500 meter gewonnen. Dat deed de wereldkampioene in een tijd van 36,65, minder snel dan vorige week toen ze in Salt Lake City een wereldrecord schaatste: 36,09.

Kok won vorige week beide 500 meters in Salt Lake en was vrijdag in Calgary al de snelste op de 1000 meter. Chen Ying-Chu uit Taiwan was goed voor de tweede tijd: 37,14. De Amerikaanse Erin Jackson (37,15) eindigde als derde.

Kok zei bij de NOS „geen vlekkeloze race” te hebben afgewerkt. „Ik was een beetje laat weg bij de start, maar ik laat wel zien dat het basisniveau hoog is en dat het genoeg is. Ik hoop dat het morgen nog iets beter kan.”

Marrit Fledderus schaatste in de slotrit tegen Kok en realiseerde de vierde tijd: 37,18. Jutta Leerdam (37,26) werd vijfde, Anna Boersma (37,41) negende en Angel Daleman (37,56) dertiende.

ANP

Vorige Volgende

Reacties