Italiaanse motorcoureur Bezzecchi start vanaf pole in Portugal

epa12511823 Aprilia Racing rider Marco Bezzecchi of Italy celebrates after the MotoGP qualifying for the Motorcycling Grand Prix of Portugal, in Portimao, Portugal, 08 November 2025. The 2025 Motorcycling Grand Prix of Portugal is held at the Algarve International Circuit on 09 November. EPA/JOSE SENA GOULAO
ANP / EPA / JOSE SENA GOULAO

De Italiaanse motorcoureur Marco Bezzecchi heeft poleposition veroverd bij de Grote Prijs van Portugal. Hij reed in de kwalificatie van de MotoGP de snelste tijd op het circuit Autodromo Internacional do Algarve in Portimão (1.37,556). Hij was net iets sneller dan de Spanjaard Pedro Acosta. De Fransman Fabio Quartararo liet de derde tijd noteren.

De Spaanse motorcoureur Álex Márquez start zondag vanaf de tweede startrij na een crash in de kwalificatie. Marc Márquez verzekerde zich eind september van zijn zevende wereldtitel in de koningsklasse van de motorsport. Hij komt dit seizoen door een schouderblessure niet meer in actie.

Voor de coureurs in de MotoGP staat er zaterdagmiddag nog een sprintrace op het programma.

