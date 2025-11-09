Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ajax verliest zonder ontslagen Heitinga van FC Utrecht

Ajax heeft de eerste wedstrijd na het ontslag van trainer John Heitinga verloren. Met interim-trainer Fred Grim op de bank bleek FC Utrecht te sterk in De Galgenwaard (2-1). De thuisploeg scoorde na een hoekschop en vrije trap.

Feyenoord en PSV kunnen later op zondag een voorsprong van 11 punten op Ajax nemen. Feyenoord speelt een uitduel met Go Ahead Eagles en PSV gaat op bezoek bij AZ.

Matisse Didden bracht FC Utrecht in blessuretijd op voorsprong. De Belgische verdediger scoorde na een hoekschop van Souffian El Karouani. Even voor de openingstreffer scoorde Wout Weghorst voor Ajax. Maar dat doelpunt werd afgekeurd omdat de videoscheidsrechter een overtreding van Youri Regeer had gezien.

Ook de tweede treffer van FC Utrecht viel na een standaardsituatie. Sébastien Haller trof in de 54e minuut doel tegen zijn oude club na een vrije trap van El Karouani (2-0). Mike Godts deed in de 55e minuut iets terug voor Ajax.

ANP

Reacties