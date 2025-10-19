Redactie Metro
Kampioen Liverpool lijdt tegen United vierde nederlaag op rij

Liverpool's Dutch striker #18 Cody Gakpo battles for the ball with Manchester United's Portuguese midfielder #08 Bruno Fernandes during the English Premier League football match between Liverpool and Manchester United at Anfield in Liverpool, north west England on October 19, 2025. PETER POWELL / AFP
ANP / AFP / Peter Powell

Liverpool lijkt het winnen verleerd. De ploeg van trainer Arne Slot leed tegen Manchester United de vierde nederlaag op rij (1-2). De kampioen verloor de afgelopen weken ook van Crystal Palace, Chelsea en Galatasaray in de Champions League.

Liverpool zakte naar de vierde plaats van de ranglijst. De achterstand op koploper Arsenal is opgelopen tot 4 punten. United staat voorlopig negende in de Premier League. De bezoekers wonnen voor het eerst sinds 2016 een competitiewedstrijd op Anfield.

Bryan Mbeumo schoot United binnen twee minuten op voorsprong. Cody Gakpo tekende in de 78e minuut voor de gelijkmaker. Hij was de gevaarlijkste speler van Liverpool en raakte voor zijn doelpunt driemaal de paal. Harry Maguire maakte in de 84e minuut het winnende doelpunt. Gakpo verzuimde in de slotfase zijn tweede treffer te maken.

ANP

