Keniaan Toroitich wint marathon Amsterdam in nieuw parcoursrecord

Geoffry Toroitich heeft de vijftigste editie van de marathon van Amsterdam gewonnen in een nieuw parcoursrecord. De Keniaan finishte in 2.03.31 en liep daarmee het record uit 2021 uit de boeken. Tsegaye Getachew, de winnaar van vorig jaar, slaagde er niet in zijn titel te verdedigen en eindigde als tweede (2.04.19). De derde plaats ging naar zijn landgenoot Getaneh Molla met 2.04.20.

Toroitich liep in de hoofdstad de snelste marathon ooit op Nederlandse bodem. De Keniaan was vijf seconden sneller dan de Belg Bashir Abdi, die in 2021 bij de marathon van Rotterdam in 2.03.36 finishte.

Bij de vrouwen ging de winst naar Anyalem Desta. De Ethiopische bleef met een tijd van 2.17.37 uit de buurt van het parcoursrecord. Haar landgenote Bertukan Welde volgde op een halve minuut en eindigde als tweede (2.17.56). Mekides Shimeles, eveneens uit Ethiopië, debuteerde op de marathon en werd derde: 2.19.56.

Parcoursrecord

Onder gunstige loopomstandigheden van 8 graden met beperkte wind ging een recordaantal van 30.000 deelnemers, aangevoerd door de toplopers, om 09.00 uur van start.

De kopgroep van zo’n twintig man, onder wie alle favorieten, bleef lange tijd bij elkaar en vertrok met als doel het parcoursrecord. Op het lange rechte stuk langs de Amstel met lichte wind tegen slaagde de groep met toplopers erin het tempo hoog te houden. Halverwege was de doorkomsttijd 1.02.15, waarmee het schema van het parcoursrecord werd gevolgd.

Laatste 7 kilometer solo

Na het keerpunt bij Ouderkerk aan de Amstel begonnen kleine verschillen te ontstaan en viel de groep langzaam uit elkaar. Met nog twee tempomakers waren nog zeven toplopers over, onder wie wereldrecordhouder op de baan Joshua Cheptegei, Gabriel Geay, Getachew, Molla en Toroitich.

Na 30 kilometer plaatste de snelste man van het veld, Geay, een versnelling, maar alle overgebleven Afrikaanse toplopers konden volgen. Bij een tweede versnelling moest de Oegandees Cheptegei lossen. Toroitich liep weg bij de concurrentie en liep de laatste 7 kilometer solo naar de finish in het Olympisch Stadion.

