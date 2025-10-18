Redactie Metro
Toernooifavoriet Rune valt uit in Stockholm met enkelblessure

epa12462218 Holger Rune of Denmark receives medical treatment during the singles semifinal match against Ugo Humbert of France (not pictured) at the BNP Paribas Nordic Open tennis tournament in Stockholm, Sweden, 18 October 2025. EPA/Anders Wiklund SWEDEN OUT
ANP / EPA / Anders Wiklund

De Deense toptennisser Holger Rune is met een blessure uitgevallen in de halve finales van het ATP-toernooi in Stockholm. De als eerste geplaatste Rune verdraaide bij een stand van 2-2 in de tweede set zijn enkel. Hij moest ondersteund door een lid van de medische staf de baan verlaten.

Rune speelde tegen de Fransman Ugo Humbert. De Deense nummer 11 van de wereld had de eerste set met 6-4 gewonnen. Hij stond op het punt Humbert te breken toen hij geblesseerd raakte.

