Toernooifavoriet Rune valt uit in Stockholm met enkelblessure

De Deense toptennisser Holger Rune is met een blessure uitgevallen in de halve finales van het ATP-toernooi in Stockholm. De als eerste geplaatste Rune verdraaide bij een stand van 2-2 in de tweede set zijn enkel. Hij moest ondersteund door een lid van de medische staf de baan verlaten.

Rune speelde tegen de Fransman Ugo Humbert. De Deense nummer 11 van de wereld had de eerste set met 6-4 gewonnen. Hij stond op het punt Humbert te breken toen hij geblesseerd raakte.

ANP

