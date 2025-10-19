Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Feyenoord klopt Heracles (0-7), topscorer Ueda scoort drie keer

Koploper Feyenoord heeft in de Eredivisie een eenvoudige zege behaald op Heracles Almelo. De Rotterdammers wonnen in Overijssel met liefst 7-0 van de hekkensluiter.

Feyenoord leidde bij rust al met 4-0. De Japanse topscorer Ayase Ueda scoorde drie keer en staat na negen duels al op elf treffers. Trainer Robin van Persie kon het zich permitteren de spits in de rust te wisselen. Anis Hadj Moussa maakte twee doelpunten en aanvoerder Sem Steijn en invaller Gonçalo Borges één.

Feyenoord behoudt dankzij de ruime zege een voorsprong van 3 punten op regerend landskampioen PSV. Het doelsaldo van de lijstaanvoerder is nu ook beter dan dat van de Eindhovenaren. Volgende week zondag staan Feyenoord en PSV tegenover elkaar in De Kuip.

Heracles Almelo verloor acht van de eerste negen competitieduels en staat met 3 punten onderaan. Een groep fans van de club schreeuwde om het vertrek van trainer Bas Sibum.

ANP

