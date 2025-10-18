Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Piastri en Norris crashen in eerste bocht sprintrace Austin

De nummers 1 en 2 in het wereldkampioenschap van de Formule 1 zijn vlak na de start van de sprintrace bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten uitgevallen. Oscar Piastri en Lando Norris van McLaren waren betrokken bij een crash in de eerste bocht.

Ze konden allebei de race niet vervolgen, waarmee Max Verstappen een uitgelezen kans heeft om maximaal 8 punten in te lopen in de titelstrijd. Verstappen startte van pole en dook soeverein als eerste de bocht in.

Achter hem tikte Nico Hülkenberg de McLaren van kampioenschapsleider Piastri aan, die vervolgens geen controle meer over zijn auto had en teamgenoot Norris van de baan ramde. Beide auto’s liepen forse schade op.

Amateur

Teambaas Zak Brown van McLaren reageerde onmiddellijk door te zeggen dat geen van zijn coureurs iets te verwijten viel. „Dit is verschrikkelijk voor ons, maar geen van onze rijders treft blaam. Nico (Hülkenberg) reed achterop bij Oscar. Wat een amateur”, liet hij weten op de website van de Formule 1.

Piastri leidt het kampioenschap voor Norris. De twee zijn vrij om te racen voor de wereldtitel, maar met de uitdrukkelijke opdracht elkaar niet van de baan te rijden. In de vorige race in Singapore tikte Norris zijn teamgenoot aan en ging het maar net goed.

ANP

Reacties