Verdediger Araújo redt FC Barcelona in blessuretijd tegen Girona

FC Barcelona heeft puntenverlies in de thuiswedstrijd tegen Girona ternauwernood voorkomen. Verdediger Ronald Araújo maakte in de 93e minuut, op aangeven van aanvoerder Frenkie de Jong, het winnende doelpunt: 2-1. Real Madrid kan de koppositie van Barcelona zondag, bij winst op Getafe, weer overnemen.

Pedri bezorgde Barcelona een goede start door na een klein kwartier te scoren. De middenvelder schoot de bal via de binnenkant van de paal in het doel. Oud-international Daley Blind kon zijn schot niet blokkeren.

Het duurde niet lang voordat Girona langszij kwam. Na een afgeslagen hoekschop werd de bal in de twintigste minuut opnieuw voor het doel gebracht. De Belg Axel Witsel scoorde met een mooie omhaal: 1-1.

Girona, dat dit seizoen pas één keer won, dacht een punt te halen. De Jong gaf de bal diep in blessuretijd vanaf rechts voor op de mee opgekomen Araújo, die de bal in het doel tikte. Kort voor de winnende treffer was Barcelona-trainer Hansi Flick met een rode kaart weggestuurd.

