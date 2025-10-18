Redactie Metro
Redactie Metro Sport Vandaag
Leestijd: 1 minuut

Ajax verliest thuisduel met AZ en raakt verder achterop

AMSTERDAM -Wout Weghorst of Ajax en Oliver Edvardsen of Ajax lopen van het veld tijdens de reust van de Nederlandse Eredivisie wedstrijd tussen AFC Ajax en AZ in de Johan Cruijff ArenA op 18 oktober 2025 in Amsterdam, Nederland. ANP OLAF KRAAK
ANP / ANP

Ajax heeft de thuiswedstrijd tegen AZ verloren: 0-2. De bezoekers uit Alkmaar profiteerden voor rust van twee fouten in de defensie van de ploeg van trainer John Heitinga.

Weslley Patati scoorde in de 25e minuut nadat doelman Vítezslav Jaros zich op een hoekschop had verkeken. Troy Parrott benutte in de 43e minuut een strafschop na een onhandige overtreding van Lucas Rosa. Een treffer van Youri Baas werd in de slotfase afgekeurd omdat de videoscheidsrechter zag dat Wout Weghorst verdediger Wouter Goes van AZ met een elleboog had geraakt.

Ajax heeft al vroeg in het seizoen 6 punten minder dan het als tweede geklasseerde PSV en koploper Feyenoord kan zondag uitlopen naar 9 punten. AZ heeft nu ook 2 punten meer dan de club uit de hoofdstad.

Ajax speelt woensdag een uitduel met Chelsea in de Champions League. Voor volgende week zondag staat een wedstrijd tegen FC Twente in Enschede op het programma.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties