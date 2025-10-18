Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ajax verliest thuisduel met AZ en raakt verder achterop

Ajax heeft de thuiswedstrijd tegen AZ verloren: 0-2. De bezoekers uit Alkmaar profiteerden voor rust van twee fouten in de defensie van de ploeg van trainer John Heitinga.

Weslley Patati scoorde in de 25e minuut nadat doelman Vítezslav Jaros zich op een hoekschop had verkeken. Troy Parrott benutte in de 43e minuut een strafschop na een onhandige overtreding van Lucas Rosa. Een treffer van Youri Baas werd in de slotfase afgekeurd omdat de videoscheidsrechter zag dat Wout Weghorst verdediger Wouter Goes van AZ met een elleboog had geraakt.

Ajax heeft al vroeg in het seizoen 6 punten minder dan het als tweede geklasseerde PSV en koploper Feyenoord kan zondag uitlopen naar 9 punten. AZ heeft nu ook 2 punten meer dan de club uit de hoofdstad.

Ajax speelt woensdag een uitduel met Chelsea in de Champions League. Voor volgende week zondag staat een wedstrijd tegen FC Twente in Enschede op het programma.

ANP

