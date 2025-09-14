Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo helpt sporten je lijf jong te houden

Ouder worden kunnen we niet tegenhouden, maar de snelheid waarmee ons lichaam veroudert, blijkt wél te beïnvloeden. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat regelmatig sporten de biologische klok kan vertragen of zelfs deels terugdraaien.



De biologische klok meet hoe ons DNA zich door de jaren heen verandert. Niet de geboortedatum is daarbij leidend, maar chemische processen zoals DNA-methylering. Daarmee is biologische leeftijd vaak een betere graadmeter voor gezondheid en levensverwachting dan het aantal kaarsjes op de taart.

Drie manieren waarop sporten veroudering afremt

1. Beschermlaag tegen slijtage

Sporten verandert je DNA niet, maar helpt je genen beter om te gaan met stress en schade. Bij voldoende intensief bewegen blijven beschermende genen actief en schadelijke genen juist gedempt. Ook de verpakking van DNA, de zogenoemde histonen, wordt losser. Daardoor zijn herstelgenen makkelijker beschikbaar en kan het lichaam zich beter weren tegen ouderdom slijtage.

Praktische tip: streef naar minstens 150 minuten per week matig tot intensief bewegen, zoals stevig wandelen, fietsen of zwemmen.

2. Terugdraaien van de biologische klok

Fitte mensen zijn vaak biologisch jonger dan hun kalenderleeftijd. Vooral een goede conditie van hart en longen blijkt samen te hangen met een jonger epigenetisch profiel. Sporten versterkt bovendien de energiecentrales van onze cellen, de mitochondriën. Die worden niet alleen efficiënter, maar zetten ook schadelijke stoffen om in signalen die juist bescherming bieden.

Praktische tip: voeg één à twee keer per week intervaltraining toe, bijvoorbeeld korte sprints afgewisseld met rustig joggen.

3. Gezonde stress maakt sterker

Beweging kan een vorm van ‘goede stress’ zijn. Zware inspanning, zoals krachttraining of intensieve cardio, prikkelt het lichaam om reparatie- en verdedigingssystemen te activeren. Belangrijk is wel de balans: te weinig uitdaging levert weinig op, te veel kan blessures of uitputting veroorzaken.

Praktische tip: richt je op zo’n 75 minuten intensieve beweging per week, verspreid over meerdere sessies. Denk aan hardlopen, traplopen of stevig klimmen.

De juiste dosis is cruciaal

Volgens de onderzoekers ligt de sleutel bij het vinden van de juiste balans tussen inspanning en herstel. Beweging werkt als een soort medicijn. In de juiste dosering houdt het je lichaam jonger en gezonder, maar overdaad schaadt.

