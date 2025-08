Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel ga je nu betalen voor sport op tv en dat is heel wat meer dan twee jaar geleden

Velen zitten zich te verkneukelen als volgend weekend de nieuwe competities, waaronder de voetballers in de Eredivisie, beginnen. Maar wat kost sport op tv kijken anno 2025 eigenlijk? Om met de deur in huis te vallen: veel meer dan in 2023.

Vergelijkingssite Pricewise heeft de sportzenderpakketten die internetproviders bij hun tv-abonnement aanbieden, voor komend televisieseizoen onder de loep genomen. En ook de prijzen van sport op tv van twee jaar geleden erbij gepakt. De prijsvergelijker komt, zo werd vanmorgen bekendgemaakt, tot de conclusie dat de sportzenderpakketten van ESPN, Ziggo Sport en Viaplay gemiddeld tussen de 12 en 37 procent in prijs gestegen zijn de afgelopen twee jaar. Dat is gemeten over de providers die de pakketten aanbieden, inclusief promoties.

Sport op tv voor minimaal bedrag

Metro schreef twee weken geleden ook over sport op tv en het geld dat daarmee gemoeid is, toen Nieuws van de Dag op het onderwerp inging. Sportmarketeer Chris Woerts kwam toen ook met cijfers. Hij ziet dat veel Nederlanders de abonnementen omzeilen en voetballers en Formule 1-coureurs via andere wegen voorgeschoteld krijgen: „In Nederland kijken inmiddels 1 miljoen mensen IPTV (Internet Protocol-television, red.) via internet of een illegaal kastje. Ik heb het zelf toevallig twee weken geleden uitgeprobeerd. Het kostte me dan 57 euro per jaar. (…) 1 miljoen mensen kijken sport op tv dus illegaal omdat het veel te duur is om een abonnement af te sluiten.”

Prijzen sport op tv flink gestegen

Volgens Pricewise kost een ESPN Compleet abonnement voor het Nederlandse voetbal gemiddeld 151 euro per jaar. Dat is 12 procent meer dan twee jaar geleden.

Een abonnement bij Ziggo Sport Totaal, voor bijvoorbeeld de Spaanse voetbalcompetitie en de Champions League, kostte in 2023 gemiddeld nog 156 euro per jaar. Inmiddels kost dit abonnement gemiddeld 175 euro per jaar. Dat is een stijging van 13 procent. Als je minder wilt bijbetalen, kun je (als klant) bij Ziggo zelf terecht. Daar is Ziggo Sport als sportzender op kanaal 14 (met een veel minder breed scala) gratis. In het tweede deel van 2024 nam Ziggo Sport de uitzendrechten voor de Champions League over. Mensen die voorheen via RTL keken, konden daardoor terecht bij Ziggo Sport. ESPN en Viaplay bieden geen Champions League aan.

In vergelijking met streamingsdiensten valt het misschien mee.

Max Verstappen

Viaplay biedt de Formule 1 met Max Verstappen, de Duitse Bundesliga en Engelse Premier League als enige aan en heeft ook de rechten op darts. In 2023 betaalde je voor Viaplay per jaar gemiddeld 173 euro. Dat is twee jaar later opgelopen tot 237 euro (een stijging van 37 procent).

Bram Cornelisse, Expert Telecom bij Pricewise: „Wie graag voetbal kijkt aankomend seizoen, moet steeds dieper in de buidel tasten. In vergelijking met streamingsdiensten valt het misschien mee. Maar met praktisch gelijke inhoud zijn de pakketten toch behoorlijk in prijs gestegen, zelfs als je de promoties in ogenschouw neemt.”

