Sporten in de hitte maakt je niet sneller slank

Als het warm is, hoor je het vaak: in de hitte sport je harder, zweet je meer en val je dus sneller af. Klinkt logisch, maar het blijkt toch niet helemaal te kloppen.

Volgens hoogleraar fysiologie Maria Hopman is het zelfs een mythe.

Extra kilo’s die je tijdens warm weer kwijtraakt, zijn geen vet maar vocht. „Dat betekent simpelweg dat je te weinig hebt gedronken. En dat is allesbehalve gezond”, zegt Hopman tegen Radar.

Warmte maakt sporten zwaarder

Sporten bij hoge temperaturen is niet per se slecht, zolang je het rustig opbouwt. Je lichaam kan zich aanpassen: meer bloedvolume, efficiënter zweten en minder zoutverlies. Toch halen veel mensen hun trainingsdoelen in de hitte juist minder makkelijk.

De reden? Van alle energie die je spieren gebruiken, gaat maar een klein deel naar beweging. De rest wordt warmte, die via je huid moet verdwijnen. Als het buiten ook warm is, werkt dat minder goed en neemt je hartslag toe. Bij 30 graden kan die zomaar tien slagen hoger liggen dan normaal.

Geen koorts, wel oppassen

Een warme huid na het sporten is geen koorts, maar simpelweg het gevolg van spierwarmte. Toch ligt oververhitting op de loer bij zware inspanning, vooral als je lichaam nog niet aan de hitte gewend is. In extreme gevallen kan dat gevaarlijk zijn.

Hopmans advies luidt dus: bouw het langzaam op en luister naar je lichaam. Warm weer is geen reden om stil te zitten, maar wel om slim te trainen.

