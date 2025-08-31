Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Formule 1-fans vroeg op de been voor racedag in Zandvoort

Formule 1-fans zijn zondagochtend al vroeg op de been voor de Dutch Grand Prix die in de middag wordt verreden op het circuit van Zandvoort. Velen hebben shirts aan en petjes op van Red Bull Racing, het team van Max Verstappen. Ook McLaren is goed vertegenwoordigd in de bezoekersstroom. De Australische coureur Oscar Piastri van McLaren pakte zaterdag in de kwalificatie poleposition.

Op station Haarlem begon de drukte al, zag een ANP-verslaggever. Iedere vijf minuten vertrekt daar een sprinter naar Zandvoort, door de NS voor de gelegenheid omgedoopt tot ‘Max Express’. Volgens NS waren er tegen 09.00 al zo’n 7500 racefans aangekomen op station Zandvoort en is de sfeer vrolijk.

Zandvoort verwacht een droge dag

Op de schermen met reisinformatie op het station staat bij deze treinen een icoontje van een raceauto. Op het station in Zandvoort hangen spandoeken met ‘Prettige race, prettige reis’. Een medewerker van NS heet de bezoekers welkom en waarschuwt voor zakkenrollers rond het circuit. „Let goed op je spulletjes!” Het bedrijf heeft 300 extra mensen ingezet om alles in goede banen te leiden.

Het belooft een droge racedag te worden in de badplaats. Rond 08.30 uur komt de zon voorzichtig door. Veel bewoners van de huizen aan de straat richting het circuit hebben hun tuin en woning versierd met finishvlaggetjes. Sommigen hebben een kraampje op de stoep waar ze koffie, thee en fris verkopen. Kinderen proberen hun zelfgemaakte F1-parafernalia aan de man te brengen. Aan het balkon van een flat tegenover het circuit hangen een Nederlandse en een Australische vlag.

ANP

