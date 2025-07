Deel dit artikel: Share App Mail Pin

World Cup Kiss Hermoso bracht veel teweeg, de belangrijkste persoon ontbreekt nu in docu

Daar stond Jenni Hermoso dan bij de prijsuitreiking van het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal. En opeens, uit het niets, kwam dé zoen. Vol op haar bakkes, zullen we maar zeggen. De man van The World Cup Kiss: Luis Rubiales, voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Het incident zorgde voor wereldwijde ophef en uiteindelijk zelfs een rechtszaak.

The Word Cup Kiss is de titel van een documentaire over het gebeuren, die je vanaf morgen op HBO Max kunt zien. Metro bekeek de twee afleveringen van 50 minuten al voor tv-rubriek Blik op de Buis. Wat bij het kijken vooral opviel: hoeveel mensen er ook aan het woord komen – Luis Rubiales heel vaak – de belangrijkste persoon ontbreekt. En dat is het slachtoffer, Jenni Hermoso.

Het is haar goed recht om niet aan de docu mee te werken. Maar de makers hadden zich kunnen afvragen: moeten we het dan wel doen?

Hermoso met Spanje wereldkampioen

Jenni Hermoso is een geweldige voetbalster, die sinds 2024 speelt voor Tigres UANL in Mexico en eerder voor onder meer FC Barcelona, Paris-Saint Germain en Atlético Madrid. Op het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland (2023) kon zij eindelijk de beker omhoog tillen. Met Spanje werd Hermoso voor de eerste keer wereldkampioen, ten koste van Engeland (1-0). In de kwartfinale had Spanje de Oranje-leeuwinnen al uitgeschakeld (2-1).

Luis Rubiales is 47 jaar en oud-voetballer van kleinere clubs als Levante en Alicante. Tot en met september 2023, kort na The World Cup Kiss, was hij voorzitter van de Spaanse voetbalbond. Hij had honderd keer geroepen ondanks alle ophef te zullen blijven zitten, maar dat was uiteindelijk niet meer houdbaar. Kanttekening: Hermoso had in eerste instantie gezegd dat de kus op haar mond „met wederzijdse toestemming was”. Dat leverde óók weer poeha vanuit de hele (voetbal)wereld op. Ze trok haar woorden later in en daarmee stond Rubiales steeds meer alleen.

Hongerstaking om The World Cup Kiss

Maar niet helemaal. Zijn moeder van Rubiales ging namelijk in hongerstaking, totdat de volgens haar „inhumane jacht op haar Luis” gestopt was. Dit deed zij in de Divina Pastora-kerk in Motril, de plaats waar zowel Rubiales als de moeder woont. Uiteindelijk zette de vrouw niet door.

Wat wel doorging was een storm van kritiek, publieke steun voor Hermoso en een felle discussie over seksisme en machtsmisbruik in de sportwereld. De onverwachte zoen lijkt een keerpunt te zijn in de strijd voor meer respect en gelijkheid in het vrouwenvoetbal. Hélène Hendriks noemde Rubiales op tv „zo’n alfaman die denkt dat hij niks verkeerds heeft gedaan“. Eigenlijk had iedereen wel een mening, social media ging compleet los. De kus overschaduwde het prachtige kampioenschap van Spanje, maar daar ging het uiteindelijk niet meer om.

👨‍⚖️ Rechtszaak tegen Rubiales De Spaanse rechter veroordeelde Luis Rubiales in februari van dit jaar voor de omstreden kus die hij Jenni Hermoso gaf tot een boete van 10.800 euro. Aanklagers hadden een celstraf van 2,5 jaar geëist. Met de uitspraak kan, op de rechter na, niemand leven. Zowel Rubiales, als Hermoso en ook het Spaanse Openbaar Ministerie zijn in hoger beroep gegaan. Dat beroep moet nog dienen.

Gekkenhuis na zoen met Hermoso

In The World Cup Kiss omschrijft boosdoener Rubiales de tijd na het gebeuren „als een gekkenhuis” met een „zweem aan journalisten”. Ook die moeder van de hongerstaking verschijnt voor camera, net als zijn dochter Lucia. Die zegt: „Mijn vader is een gevoelig persoon. Ik was verdrietig van wat er allemaal gebeurde. Nummer vier uit kamp Rubiales is zijn advocaat Olga Tubau Martinez die ervan overtuigd was dat de zoen niet om seksueel overschrijdend gedrag ging.

Deze tweeluik is heus een aardig document, met ook veel herhaling van zetten. Het kan natuurlijk nooit kwaad om seksisme en machtsmisbruik in de sportwereld aan de orde te stellen (zolang dat bestaat). Maar dat het slachtoffer, Jenni Hermoso, ontbreekt, maakt deze documentaire zóveel zwakker. Daarmee is The Word Cup Kiss te veel een Luis Rubiales-docu geworden. Dat lijkt me nou precies niet de bedoeling. Zelfs een statement van de makers (of van Hermoso, al is zij dat niet verplicht) ontbreekt in de aftiteling.

Aantal blikken uit 5: 2

The World Cup Kiss kun je vanaf morgen (woensdag 2 juli) zien via HBO Max.

