‘Vrouwenvoetbal vergelijken met de mannen, heeft toch geen zin? Miedema met Van Basten?’

Het Nederlandse vrouwenvoetbal doet deze week heel wat stof opwaaien. Doorgaan op het EK in Zwitserland lijkt een bijna hopeloze zaak en dan is er nog wat: het vrouwenvoetbal telkens maar vergelijken met de mannen. Nieuws van de Dag ging er gisteravond ook weer op in.

Deze week verloren de Oranje Leeuwinnen op het Europees kampioenschap met maar liefst 4-0 van Engeland. De achtste finales halen op het EK vrouwenvoetbal is voor speelsters als Vivianne Miedema, Jackie Groenen en Sherida Spitse ver weg. Er moet zondag met minstens drie doelpunten verschil van Frankrijk worden gewonnen. Dat terwijl de Fransen eerder Engeland al versloegen…

Vrouwenvoetbal op NPO1

De Oranje Leeuwinnen zijn niet per se het gesprek van de dag, maar toch. Neem alleen het feit dat alle EK-wedstrijden op NPO 1 worden uitgezonden en dat de live-uitzendingen van de Tour de France daarom heen en weer flitsen van zender naar zender. Nederlandse tv-kijkers hebben, als je sociale media volgt, maar moeite met verschillende knopjes op de afstandsbediening indrukken.

Bovendien is er veel discussie over het niveau van dit EK vrouwenvoetbal (‘waarom moet zoiets op NPO1?’). Voetbalverslaggeefster Noa Vahle trok over het vergelijken van mannen en vrouwen deze week al fel van leer in De Oranjezomer. „We moeten kappen met dat continu vergelijken van het vrouwenvoetbal met de mannen”, zei ze daar. „Het vrouwenvoetbal op zich moeten we bekijken en je kunt kijken als je wil, anders kijk je lekker niet. Maar stop met vergelijken.”



‘Bij lange na nog niet hetzelfde niveau’

Gisteravond deed Noa Vahle dat in Nieuws van de Dag op SBS6 nog eens dunnetjes over. Je kunt dat in de video hierboven zien. Vahle: „Los van of mensen het leuk of aantrekkelijk vinden om naar te kijken… heel veel mensen vinden dat nog niet, dat is ook prima. Maar het vergelijk maken steeds, heeft gewoon niet zoveel zin.”

Ze kijkt naar boven en wijst: „Het mannenvoetbal zit dáár, ook met het geld en ontwikkeling. Het vrouwenvoetbal komt op. Als we het nu vergelijken met 2017, toen ze Europees kampioen werden, is het al heel erg vooruitgegaan. Het is bij lange na nog niet het zelfde niveau als de mannen, maar we hoeven het vrouwenvoetbal niets steeds te gaan vergelijken. Als we Miedema gaan vergelijken met Van Basten, dan zijn er veel mensen die zeggen ‘hey hallo, dat kan toch niet?’ En dat begrijp ik.”

