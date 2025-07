Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nederland kijkt massaal illegaal naar sport op tv (voor een mini-bedrag)

Als je alle sport op je beeldbuis of laptop wilt volgen, dan ben je meer dan 70 euro per maand kwijt. We hebben het dan over diensten als ESPN, Ziggo Sport, Viaplay, Prime Video en HBO Max, naast reguliere gratis uitzendingen van vooral de NOS. Hebben Nederlanders zin in veel geld uittrekken voor sport op tv? Nee, we kijken wel illegaal.

Michael van Gerwen die dart op Viaplay. FC Barcelona dat voetbalt op Ziggo Sport, of was het nou ook op die dartszender? Oh nee, dat is de Engelse Premier League. De Nederlandse voetballers vinden we dan (live) weer op ESPN. En waar scheurt Max Verstappen zijn rondjes ook alweer? Oh ja, ook op Viaplay. In Nieuws van de Dag werd de wirwar aan aanbieders van sport op tv en de toenemende rol van streamingdiensten in de wereld van de sportrechten gisteravond besproken.

Alle sport op tv: de rekening

Sportmarketeer Chris Woerts is nooit verlegen om zijn mening over wat dan ook te geven, „maar sport is altijd goed”. Je ziet en hoort hem in de Nieuws van de Dag-video hierboven. Het SBS6-programma toont een lijstje met mogelijkheden als je alle sport op tv wilt zien. De abonnemententeller staat dan op 72,05 euro. Heel wat mensen kunnen dat gerust betalen, anderen die de eindjes aan elkaar moeten knopen zeker niet.

„Pittig”, vindt de zelf niet onbemiddelde Woerts. „Je ziet dat mensen keuzes gaan maken.” De sportmarketeer ziet ook dat ESPN eigenlijk het grootste succes blijft, omdat we met z’n allen zo graag de voetballers in de Nederlandse Eredivisie willen zien.

Illegaal voor je cluppie juichen

Nieuws van de Dag-presentator Pim Sedee vindt ‘pittig’ nog mild geformuleerd: „Je betaalt je helemaal blauw.” Verslaggeefster Jasmine van Dijk ging de straat op om te peilen welke abonnementen voor sport op tv mensen zoal hebben. Een man die Ziggo Sport en ESPN betaald kan kijken: „Ik heb geen idee hoeveel dat kost. Mijn vrouw regelt het allemaal.” Een jongen die meestal met zijn oma kijkt, geeft toe dat hij ook wel illegaal naar sport op tv heeft gekeken: „Als je overal voor moet betalen, probeer je op den duur toch iets te vinden om je teams en sporten te kunnen zien.”

Dat krijg je natuurlijk: Nederlanders zijn creatief als het om de knip en in dit geval illegaal kijken naar sport op tv gaat. Chris Woerts: „In Nederland kijken inmiddels 1 miljoen mensen IPTV (Internet Protocol-television, red.) via internet of een illegaal kastje. Ik heb het zelf toevallig twee weken geleden uitgeprobeerd. Het kostte me dan 57 euro per jaar. Ik had 34.000 zenders, 30.000 films en 30.000 series. Ik ben er te oud voor, voor zo’n wirwar aan navigatiesystemen. Maar 1 miljoen mensen kijken sport op tv dus illegaal omdat het veel te duur is om een abonnement af te sluiten.”

