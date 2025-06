Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarschuwing vanwege de hitte, vooral voor hardlopers en jonge deelnemers Vierdaagse

Het Rode Kruis waarschuwt sporters voorzichtig te zijn met de huidige zomerse temperaturen (van vooral vandaag en morgen). Dat geldt vooral voor deelnemers aan bijvoorbeeld hardloopwedstrijden in de hitte.

De organisatie is dit weekend met zeshonderd hulpverleners aanwezig bij 58 sportevenementen, zoals wielerkoersen, wandeltochten en sporttoernooien. Ook worden weer fietsende EHBO’ers ingezet, die oververhitte deelnemers kunnen koelen met natte (ijs)handdoeken.

Adviezen voor sporters in de hitte

Het Rode Kruis heeft een flink aantal adviezen voor sporters vanwege het weer. Zoals: draag lichte ademende kleding, drink vooraf, tijdens en na het sporten veel water, en plan pauzes in de schaduw in. Verder raadt de organisatie aan „niet over je eigen grenzen heen te gaan” en niet mee te gaan in groepsdruk of wedstrijdspanning.

Volgens Cees van Romburgh van het Rode Kruis is het lichaam niet gewend aan deze hogere temperaturen. „Dan zou je twee weken van tevoren al in dezelfde weersomstandigheden moeten trainen.”

Verantwoord sporten begint bij de voorbereiding

Eerder sprak Metro ook al met Van Romburgh. Hij gaf toen ook aan dat verantwoord sporten en vooral verantwoord meedoen aan een hardloopwedstrijd, begint bij de voorbereiding. „Zorg dat je lichaam tegen zo’n afstand kan”, stelde hij. De deskundige wees op het belang van een goede trainingsopbouw.

Daarnaast is het essentieel om vooraf voldoende te eten en drinken en ook tijdens het lopen regelmatig te hydrateren. „Je hoort weleens: ik drink niets meer, want anders moet ik straks plassen. Dat is onverstandig.”

Extra vocht belangrijk met hitte

Het Voedingscentrum adviseert om bij inspanning in warm weer extra vocht in te nemen: naast de reguliere behoefte kan dat oplopen tot één à twee glazen per uur extra. Koffie en andere cafeïnehoudende dranken kun je voor het hardlopen beter vermijden, omdat ze vochtafdrijvend kunnen werken. Ook wordt aangeraden om dorst niet als graadmeter te nemen, omdat dit een laat signaal is van een vochttekort.

Deze dagen lopen veel schoolkinderen de avondvierdaagse. Voor de kinderen en hun ouders adviseert het Rode Kruis ook luchtige kleding, een extra flesje water mee en eventueel een petje op.

