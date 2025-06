Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Telstar in de Eredivisie met mandjes-scorebord en keeper Koeman, maar zonder frikadel XXL

Bijna niemand had het voor mogelijk gehouden: het nietige voetbalclubje Telstar bereikte gisteren iets groots: de Eredivisie. Telstar bezorgde Willem II in Tilburg met een 1-3 zege in de playoffs-finale een enkeltje Keuken Kampioen Divisie. Een aantal feiten op een rij over deze charmante club uit Velsen.

Charmant? Ja, toch? Weinigen zullen Telstar de promotie niet gunnen, al zal er ook worden gedacht: dat wordt volgend voetbalseizoen weer linea recta richting degradatie. Maar hoe dan ook: de Witte Leeuwen – de bijnaam van de spelers – hebben hun naam na 47 jaar gepiep als een stel welpjes, weer eens grommend eer aan gedaan.

Dat werd door de fans uiteraard gewaardeerd. Kijk in de video hierboven naar de terugkomst van de spelersbus in Velsen-Zuid.

Telstar, fusieclub van eeuwige rivalen

Telstar voetbalt als profclub na een bijzondere fusie in 1963. De eeuwige rivalen VSV en Stormvogels besluiten om te fuseren, dus dat zal niet zonder slag of stoot zijn gegaan. Maar, zo meldt de club nog altijd: „Hier wordt gewerkt, hier leven mensen samen, hier beleven mensen samen. Op het werk, op straat en in het voetbal. Telstar is de club van stoere mannen, ferme vrouwen. IJmuiden is onze geboortegrond en dat maakt ons eigenzinnig. Wij denken en doen net even anders. Wij houden van open en eerlijk. En niemand is hier belangrijker dan onze club. Iedereen met een goed hart is hier welkom. Hier voel je je thuis, hier zijn wij samen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Meteen succes

Op sportpark Schoonenberg (tegenwoordig het 711 Stadion geheten met ruimte in de Eredivisie voor maar zo’n 5000 toeschouwers), werd na één jaar al succes geboekt. Telstar promoveerde om vervolgens veertien jaar lang op het hoogste niveau te voetballen. Eén keer eindigden de Witte Leeuwen als zesde. Aan het einde van seizoen 1977/1978 degradeerde Telstar met een laatste plaats in de Eredivisie. De belangrijkste speler van toen was… Louis van Gaal.

47 jaar lang zou Telstar vervolgens meestal roemloos meehobbelen in de Eerste Divisie, dan wel Keuken Kampioen Divisie. Tot zondag 1 juni 2025. Promotie is weer een feit.

Beroemde keepersnaam

De belangrijkste speler tijdens het uitschakelen in de play-offs van ADO Den Haag, FC Den Bosch en Willem II was Youssef El Kachati. De Marokkaans-Nederlandse aanvaller (25), opgegroeid bij Sparta, scoorde aan de lopende band. El Kachati zal Telstar zo goed als zeker verlaten, want andere clubs hebben belangstelling voor de goalgetter.

De beroemdste naam is echter Koeman. We hebben het dan over keeper Ronald Koeman jr., zoon van de huidige bondscoach van het Nederlands elftal.

Koeman stond vanmorgen, zoals je hierboven kunt zien, na twee uurtjes slaap radiozender JOE al te woord. Hij was een kwartier wakker toen hij Coen Swijnenberg en Sander Lantinga aan de telefoon had. Het ging onder meer over vader Ronald Koeman.

Coen: „Heeft je vader al gereageerd, Ronald?”

Ronald: „Zeker. Tuurlijk. Die heb ik gisteren nog gebeld. Dus die was ook super, super trots. Dus nee joh, dat is alleen maar mooi.”

Coen: „Maar wat zegt hij dan tegen je, als ik vragen mag?”

Ronald: „Ja, wat zegt hij dan? Ja, die was ook gewoon een beetje verbaasd en verbijsterd. Die leeft zo mee. Met mijn moeder achter de klets. Ze waren thuis gewoon aan het kijken. Ze waren niet in het stadion. Dus ja, die wist ook niet wat die zag, joh.”

De begroting van Telstar

Telstar gaat de Eredivisie in in de wetenschap dat het afgelopen seizoen de een-na-laagste begroting uit het betaalde voetbal had. De penningmeester noteerde de vorige zomer 2,6 miljoen euro, net iets meer dan TOP Oss. Nogmaals: 2,6 miljoen euro (dat is ongeveer 148 miljoen euro minder dan Ajax).

Telstar voetbalt op kunstgras en dat is in de Eredivisie volgend seizoen verboden. Hoe ze dat daar in Velsen gaan fiksen is een raadsel, maar het neerleggen van een echte grasmat gaat de club toch echt ongeveer 1 miljoen euro kosten. En dat met zo’n minimale begroting (die via sponsoring de komende weken tot de competitiestart in augustus vast wat zal worden opgekrikt). Dat veld is niet het enige, er moet namelijk ook verwarming in. Op Telstars to do-list komt een flinke rij verbeteringen aan het stadion. Bovendien moet de club minimaal achttien contractspelers hebben.

Dieptepunt: mes-incident

Als je Telstar-fans op leeftijd vraagt naar het dieptepunt uit de geschiedenis van de club, zal die degradatie in 1978 misschien klinken. Aannemelijk is echter ook dat je de naam Fred Bischot hoort. De Amsterdamse voetballer kwam 372 keer voor Telstar uit en vooral één gebeurtenis hangt voor altijd aan zijn naam: het mes-incident.

Tijdens de nacompetitiewedstrijd FC Groningen – Telstar, in juni 1979, gooide een 41-jarige Groningen-supporter een mes naar Bischot. Het mes ging rakelings langs het hoofd van Mister Telstar en heel voetbalminnend Nederland was geschokt. Het ‘incident’ geldt als het eerste grote supportersincident bij de club uit het noorden van het land.

https://twitter.com/PdeWaard1963/status/1929235466433237487

Telstar en charmant

Terug – tot slot – naar het eerder genoemde woord charmant. Dat past namelijk zeker bij Telstar en daarbij horen in ieder geval drie zaken: Pieter de Waard, mandjes en XXL-frikandellen.

Pieter de Waard is het type ‘schitterende kerel’. Hij was van 2006 tot en met 2023 algemeen directeur van Telstar en maakt de promotie nou nét niet onder zijn leiding mee. Toch is hij apetrots, meldde hij deze week al in de talkshow van Johnny de Mol (De Oranjezomer op SBS6). De promotiewedstrijd beleefde hij gisteren thuis, in tranen. De Waard stond bekend als ‘de voorzitter die de wedstrijden nooit keek’. Hij durfde dat niet en trok zich terug in zijn werkkamer. Tegenwoordig zit hij wel op de tribune, al loopt hij weg als het te spannend wordt.

https://twitter.com/Pogbye/status/1929288703723118657

Voetbalfans hopen dat het voor eeuwig blijft: Telstar heeft geen scorebord, maar hangt vismandjes op. Hierboven zie je ze, blijkbaar bij een achterstand van 1-4. En wat volgens veel supporters metéén terug mag komen: de frikadel XXL. Die is er al ruim tien jaar niet meer, maar in oude Telstar-tijden befaamd. De joekel van een snack uit de kar van Het Beste Broodje moest plaatsmaken, omdat de club zelf voedsel aan de hongerige man wilde brengen. Pieter de Waard destijds: „We moeten toch omzet maken.” Media omschreven het gevoel van fans als ‘Een stuk Telstar is overleden’.

Reacties