PSV en Eindhoven in opperste spanning: ‘Kan niet kijken, ik moet toneelspelen’

Horecazaken in Eindhoven en Amsterdam verwachten grote drukte vandaag. Zowel PSV als Ajax maakt kans landskampioen te worden van de Eredivisie, al hebben de Eindhovenaren de titel volledig in eigen hand. „PSV-fans onder hoogspanning”, merkt Nieuws van de Dag, met de camera op straat in Brabant.

PSV voetbalt vanmiddag tegen Sparta in Rotterdam, Ajax ontvangt FC Twente. Beide ‘kampioenswedstrijden’ beginnen om 14.30 uur. PSV gaat momenteel aan kop en met een voorsprong van 1 punt de laatste speelronde in.

Schermen en volle cafés voor PSV en Ajax

De wedstrijden van beide clubs worden in veel cafés op grote schermen uitgezonden. Op het Stratumseind in Eindhoven maken verschillende cafés zich op voor de wedstrijd Sparta – PSV. Een daarvan is café Costa. Er worden acht schermen opgehangen waarop mensen de wedstrijd kunnen bekijken. Zowel binnen als buiten verwachten ze „een paar honderd man”, meldt men tegenover persbureau ANP. „Het belooft ontzettend spannend te worden en natuurlijk een groot feest mochten ze winnen.”

Ook bij de nabijgelegen bar ’t Lempke hangen meerdere grote schermen. Ze verwachten een paar honderd fans, ook al vroeg op de dag. Bij grand café De Lichttoren en bij Mainstreet is de wedstrijd tegen Sparta eveneens te volgen.

Sommige Amsterdammers kijken liever niet meer

In Amsterdam kunnen voetbalfans de thuiswedstrijd tegen FC Twente ook op veel plekken in de stad kijken. Café Tante Roosje aan het Rembrandtplein verwacht vandaag „volle bak”. De kroeg heeft vijf schermen en kan honderdtwintig mensen kwijt.

Café Stuy aan het Leidseplein, dat voorheen Café Mokum heette, denkt dat het druk gaat worden, maar houdt een slag om de arm. „Veel mensen hebben de hoop ook een beetje verloren. Ze kijken liever niet meer.” De woordvoerder heeft het dan over de teleurstelling van woensdag. Ajax verspeelde in Groningen in de negende minuut van de blessuretijd de overwinning (2-2). Veel Amsterdamse fans hebben het gevoel dat een kampioenschap door het late tegendoelpunt verkeken is.

Fans PSV: vertrouwen en spanning

Nieuws van de Dag (SBS6) ging in Eindhoven de straat op om de sfeer te peilen. Fans van PSV hebben er wel vertrouwen in, maar voor de camera houdt men toch ook een slag om de arm (zoals je in de video hierboven kunt zien). Een dame vindt het maar wat spannend, maar heeft ook een droomscenario: „Dat Ajax van FC Twente verliest.”

Als ze geen kampioen worden, moet iedereen worden ontslagen.

Een man vertelt dat hij al 25 jaar een seizoenskaart van PSV heeft en alle wedstrijden op de tribune zit. Maar nu, juist nu, kan hij – via tv – niet kijken: „Ik moet toneespelen.” Hij vertelt het niet eens met een heel sip gezicht, dus blijkbaar zit niet alleen PSV, maar ook toneelspelen in zijn hart. In de studio van Nieuws van de Dag zit zanger – maar ook oud-voetballer – John de Bever. De Brabander komt regelmatig in het stadion in Eindhoven, maar geeft toe fan van Feyenoord te zijn. De Bever vindt dat PSV de titel niet meer uit handen mag geven, nu die door Ajax in de schoot is geworpen. „Als ze geen kampioen worden, moet iedereen worden ontslagen.”

