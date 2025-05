Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bewegen helpt tegen depressie, zélfs jaren later

Regelmatig sporten blijkt niet alleen goed voor je lijf, maar ook voor je hoofd. Een grote studie uit Zuid-Korea laat zien dat mensen die hun fysieke activiteit op peil houden of opvoeren, minder kans hebben op depressieve klachten, zelfs als ze eerder al met depressie te maken hadden.

De studie volgde bijna vier miljoen volwassenen over meerdere jaren en is gepubliceerd in het vakblad Journal of Affective Disorders. De uitkomst? Hoe actiever mensen zijn, hoe kleiner de kans op depressie of terugval.

Elke beweging telt

De deelnemers gaven aan hoe vaak ze wekelijks aan matige of intensieve lichaamsbeweging deden. Denk aan stevig doorwandelen, fietsen of sporten waarbij je flink gaat hijgen. Op basis daarvan werden ze ingedeeld: van helemaal niet actief tot vijf dagen of meer per week.

Bij de groep die al eerder een depressie had doorgemaakt, bleek dat mensen die meer gingen bewegen of hun hoge activiteitsniveau volhielden, minder kans hadden op een nieuwe diagnose. Voor wie (nog) geen depressie had gehad, gold hetzelfde: actief blijven verkleint het risico om depressieve klachten te ontwikkelen.

Wie vijf keer per week sportte, had zelfs tot 40 procent minder kans op symptomen dan mensen die helemaal niet bewogen.

Nooit te laat om te beginnen met bewegen

Volgens onderzoeker Yohwan Lim van de CHA University School of Medicine toont dit onderzoek aan dat beweging op de lange termijn beschermt tegen depressie. „Ook mensen die al met depressie kampen, hebben baat bij een actievere levensstijl. Het is dus nooit te laat om te beginnen.”

Toch viel op dat vooral mensen die al actief waren vóór hun diagnose, baat hadden bij blijven bewegen. Voor wie pas ná de diagnose begon met sporten, was het effect op latere depressie minder duidelijk.

Hierom werkt het

Er zijn meerdere verklaringen voor de link tussen bewegen en mentaal welzijn. Sporten vermindert stress, verbetert de slaap en stimuleert sociale contacten. Op hersenniveau worden stoffen aangemaakt die de stemming positief beïnvloeden, zoals serotonine en BDNF (een stof die hersencellen beschermt en laat groeien).

De onderzoekers gebruikten gegevens uit het nationale gezondheidssysteem van Zuid-Korea, dat bijna de hele bevolking dekt. Daardoor konden ze patronen over jaren volgen, iets wat eerdere studies meestal niet deden.

De boodschap van de onderzoekers is duidelijk: „In een wereld waarin mentale gezondheid steeds meer onder druk staat, kan bewegen een laagdrempelige en krachtige manier zijn om je veerkracht te versterken.”

Reacties