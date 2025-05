Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Amsterdam huilt om Ajax: ‘As Johan Cruijff draait zich om in zijn urn’

Ajax heeft nog altijd kans om zondag de voetbalkampioen van Nederland te worden, maar voor de fans voelt de titel als ver weg. Nieuws van de Dag peilde de stemming onder supporters van Ajax, onder het mom ‘Amsterdam huilt’.

Dat laatste zal bij veel fans van Ajax misschien wel letterlijk het geval zijn geweest. Een tegengoal van FC Groningen diep in de blessuretijd tegen krijgen (2-2), zorgde ervoor dat in de Eredivisie alles weer anders werd. In Eindhoven klonk gejuich: PSV heeft het kampioenschap zondag met een uitwedstrijd tegen Sparta in Rotterdam in eigen hand. Ajax moet, thuis tegen FC Twente, maar hopen op een stunt van de mannen van trainer Maurice Steijn. Juist Steijn, die het met Ajax vorig jaar voor elkaar kreeg om onderaan de ranglijst te staan. Beide wedstrijden beginnen zondag om 14.30 uur.

Stemming peilen onder fans van Ajax

Na zo’n knotsgekke ontknoping op woensdagavond, waarbij trainer Farioli en zijn mannen een voorsprong van negen punten binnen vier wedstrijden zag verdampen, trok Nieuws van de Dag (SBS6) met camera en microfoon Amsterdam in. Je ziet de treurende fans van Ajax in de video hierboven.

🥅 Keeper Vaessen De aanklager betaald voetbal start een vooronderzoek naar FC Groningen-doelman Etienne Vaessen voor zijn rol in het opstootje na afloop van het thuisduel met Ajax. „De aanklager heeft op tv-beelden waargenomen dat Vaessen herhaaldelijk op agressieve wijze de confrontatie zoekt met spelers en/of stafleden van Ajax en hij een speler of staflid van Ajax, die op de grond zit, slaat”, meldt een woordvoerder.

Johan Cruijff

„Wat een kater”, zegt een supporter tegen verslaggever Jeroen Holtrop. „Ik wist niet wat ik vandaag moest doen, ik heb nog nooit zoiets slechts gezien”, geeft een ander toe. Nog een fan, typisch Amsterdams: „De as van Johan Cruijff draait zich om in z’n urn.” De man voegt er meteen aan toe: „Maar dat is al het hele jaar zo.”

Reacties