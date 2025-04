Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Man die bidon gooide naar Mathieu van der Poel meldt zich bij de politie en heeft een dag later spijt

De man die gisteren tijdens de wielerklassieker Parijs-Roubaix een bidon in het gezicht van winnaar Mathieu van der Poel gooide, heeft zich gemeld bij de politie. De veelbesproken ‘smijter’, die volgens elke wielerliefhebber moest worden gearresteerd, heeft nog geen 24 uur later opeens spijt.

Dat de bidongooier zich heeft gemeld, is bevestigd door het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. De verdachte zal worden verhoord.

Volle bidon in gezicht Mathieu van der Poel

Op de kasseistrook Templeuve, op ongeveer 33 kilometer van de finish in Roubaix, kreeg Van der Poel ineens een drinkbidon in zijn gezicht gegooid. Hij was bezig aan een solo richting de finish op de wielerbaan van Roubaix. Ondanks de gevulde plastic fles in zijn gezicht, kwam hij net als in 2023 en 2024 als winnaar over de finish.

Mathieu van der Poel sprak na afloop duidelijke taal over het incident. „Dit kunnen we niet laten passeren”, zei hij bij sportzender Sporza. „Het was een volle bidon en het deed veel pijn. Als ik die bidon op mijn neus krijg, is hij gebroken. Hopelijk kan de politie de man identificeren, want hier moet een proces van komen. Dit is poging tot doodslag”, aldus de renner van Alpecin-Deceuninck, die de kasseienklassieker voor de derde keer op rij won.



🚴🇫🇷 | Drie op een rij! Mathieu van der Poel speelt Parijs-Roubaix uit en is de koning van de kassei! Daar kan zelfs Pogacar niets aan doen. 🐐🙌🇳🇱 📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/c6aO5ZF6rC — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 13, 2025

De cel is Mathieu van der Poel zelf niet onbekend. Tijdens het WK wielrennen in Australië in 2022 duwde hij twee tienermeisjes die op ‘zijn’ hotelgang volgens de wielrenner lawaai hadden gemaakt en op zijn deur hadden geklopt. Zijn wereldkampioenschap werd door een nachtje politiebureau verpest. Van der Poel werd veroordeeld tot een boete.

Van der Poel vaker slachtoffer

Gisteren waren er tijdens Parijs – Roubaix – in tegenstelling tot dat voorval in Australië, ooggetuigen van het incident. Sommige omstanders namen foto’s. Mathieu van der Poel vond dat er actie nodig was. „Als de UCI (wielrenunie) geen stappen onderneemt, dan doen we het met de ploeg. Dit is nog iets anders dan bier gooien”, zei de Nederlandse renner, die al vaker het slachtoffer was van toeschouwers die iets naar hem gooiden tijdens de koers. Vorig jaar wierp een toeschouwer nog een petje naar hem en enkele weken geleden werd hij tijdens de E3 Saxo Classic bespuugd. Tijdens veldritten is er weleens bier gegooid naar Van der Poel.

Een woordvoerder van zijn ploeg Alpecin-Deceuninck meldde vanochtend dat er nog geen aangifte was gedaan tegen de bidongooier.

