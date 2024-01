Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

PSV moet geblesseerde aanvaller Lang voorlopig weer missen

Noa Lang is opnieuw voor een langere periode uitgeschakeld. De aanvaller heeft volgens zijn club PSV zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Almere City een bovenbeenblessure opgelopen. De koploper van de Eredivisie gaat in overleg met internationale experts een herstelplan opstellen.

De 24-jarige Lang stond dit seizoen al twee keer aan de kant met een hamstringblessure. De vleugelaanvaller verscheen tegen Almere City voor het eerst in bijna vier maanden weer aan de aftrap. PSV meldt niet of Lang met dezelfde problemen als eerder in het seizoen kampt.

Lang mist komende zaterdag de uitwedstrijd tegen Ajax. PSV stuit volgende maand op Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League.

ANP

