Sturing met Vitesse ook onderuit bij Fortuna Sittard

Vitesse heeft ook de tweede wedstrijd onder coach Edward Sturing niet kunnen winnen. De Arnhemmers gingen onderuit bij Fortuna Sittard (3-1) na een razendsnelle goal van Kai Sierhuis.

Vitesse blijft door de vierde nederlaag op rij laatste in de Eredivisie. De ploeg heeft 8 punten net als FC Volendam, dat met 5-0 onderuitging tegen PEC Zwolle. Fortuna staat in de middenmoot met 16 punten.

Sierhuis zette de ploeg van coach Danny Buijs al na achttien seconden op voorsprong. Hij werd de diepte ingestuurd door Ivo Pinto en rondde feilloos af. Doelman Eloy Room voorkwam in de achttiende minuut dat de aanvaller zijn tweede treffer kon maken, maar vijf minuten later zette Sierhuis Fortuna alsnog op 2-0, opnieuw op aangeven van Pinto.

Derde treffer

Bij de start van de tweede helft was Vitesse opnieuw niet goed bij de les. Tijjani Noslin was sneller dan Dominik Oroz en schoot de bal langs Room. Melle Meulensteen maakte het nog erger door daarna zijn tweede gele kaart te pakken met een overtreding op Iñigo Córdoba. Vitesse scoorde daarna nog via Million Manhoef.

In de slotfase kreeg Sierhuis een uitgelezen kans om zijn derde treffer te maken. Hij nam een strafschop na vasthouden van Córdoba, maar Room stopte zijn inzet. Omdat de doelman te vroeg van de lijn was gegaan, kon Sierhuis de strafschop overnemen. Room keerde echter ook de tweede poging.

ANP

Reacties