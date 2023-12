Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

KNVB blijft tegen Super League: slecht voor Nederlands voetbal

Voetbalbond KNVB blijft tegen de komst van de omstreden Super League, ook nadat het Europees Hof van Justitie het verbieden ervan donderdag onwettig heeft verklaard. „Binnen het Europese sportlandschap gelden sportiviteit, solidariteit en open competitie als belangrijke waarden. Die zien wij (nog) niet of nauwelijks terug in de Super League”, meldt een woordvoerder.

„De komst van een dergelijke competitie is in allerlei opzichten slecht voor het Nederlandse voetbal: van de financiële solidariteit tussen de breedte en de top van het voetbal tot de positie van ons opleidingssysteem en de positie en clubliefde van supporters. Kortom: het gehele voetbalecosysteem in Nederland komt onder druk met een dergelijke Super League”, staat in de KNVB-verklaring.

„Uiteraard staan we in nauw contact met de UEFA, andere Europese bonden, de Eredivisie en de Nederlandse overheid over hoe we het voetbalecosysteem het beste kunnen beschermen”, besluit de KNVB.

Reactie Eredivisie CV

De bond zegt achter de Europese voetbalbond UEFA te blijven staan. Die besloot eerder de komst van het nieuwe clubtoernooi te verbieden, maar het Europees Hof van Justitie oordeelde donderdag dat dat onwettig is gebeurd. Het is daarmee nog niet zeker dat de Super League er ook echt komt. Er zijn mogelijk nog andere gronden om het nieuwe toernooi te verbieden.

De Eredivisie CV, de belangenorganisatie van Eredivisieclubs, vindt het nog moeilijk om inhoudelijk te reageren. „Voorlopig wordt dit uitsluitend een ‘laywers paradise’. Iedere betrokkene lijkt in deze uitspraak haar of zijn gelijk te lezen. Het gaat waarschijnlijk nog lang duren voor hier echt iets zinnigs over te zeggen is. En dan nog is het de vraag of er daadwerkelijk iets gaat veranderen aan de opzet van de Europese toernooien”, stelt directeur Jan de Jong.

ANP

Reacties