Oranje na zege van België op Azerbeidzjan in pot 3 bij EK-loting

Het Nederlands elftal zit op 2 december bij de loting voor het Europees kampioenschap voetbal in pot 3. Oranje had nog een kans om in de hogere pot 2 terecht te komen, maar dat is na de zege van België op Azerbeidzjan (5-0) niet meer mogelijk.

Oranje won zaterdag in de Johan Cruijff ArenA met 1-0 van Ierland en verzekerde zich daarmee van de tweede plaats in groep B achter Frankrijk. Naast gastheer Duitsland komen de vijf beste groepswinnaars van de in totaal tien poules in de sterkste pot 1 terecht. Op dit moment zijn dat Frankrijk, Portugal, Engeland, Spanje en België.

De vijf andere groepswinnaars worden in pot 2 ingedeeld, samen met de beste nummer 2 van de tien groepen. Nederland had nog de beste nummer 2 kunnen worden als België niet van Azerbeidzjan had gewonnen. Oostenrijk, dat nu de nummer 2 is in de poule van België, heeft namelijk meer punten dan Oranje.

Aan het EK in juni in Duitsland doen 24 landen mee, die worden onderverdeeld in zes groepen van vier. Nederland loot dus een land uit pot 1, pot 2 en pot 4. De nummers 1 en 2 van de zes groepen plaatsen zich op het EK voor de achtste finales, samen met de vier beste nummers 3.

