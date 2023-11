Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Cricketers Australië voor zesde keer wereldkampioen

De cricketers van Australië hebben voor de zesde keer de wereldtitel veroverd. Gastland India werd in de finale voor 132.000 toeschouwers met zes wickets verslagen. Het was de enige nederlaag voor het vooraf favoriete India dat alle negen groepsduels, onder meer tegen Oranje, had gewonnen en in de halve finales Nieuw-Zeeland uitschakelde.

Australië was het toernooi nog begonnen met twee nederlagen maar verloor daarna geen wedstrijd meer, inclusief de halve finale tegen Zuid-Afrika. Travis Head was met 137 runs de uitblinker aan Australische kant.

ANP

Reacties