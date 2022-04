Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel steun na overlijden zoontje Cristiano Ronaldo: ‘Jouw pijn, is onze pijn’

Diepe droevenis: het pasgeboren zoontje van Cristiano Ronaldo en Georgina Rodríguez is overleden. De voetbal-ster en zijn vrouw kunnen op medeleven uit de hele wereld rekenen.

Ronaldo deelde gisteren een statement namens beiden op Instagram, het social media-kanaal waarop hij onlangs zijn 400 miljoenste volger mocht noteren. Zijn Georgina was in verwachting van een tweeling, maar alleen het meisje leeft nog. „We zijn kapot van het verlies”, staat in het statement.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ronaldo: ‘Grootste pijn die ouders kunnen voelen’

„Met groot verdriet moeten we mededelen dat ons zoontje is overleden”, luidt het bericht van Ronaldo verder. „Het is de grootste pijn die ouders kunnen voelen. Alleen de geboorte van onze dochter geeft ons de kracht om op dit moment enige hoop en blijdschap te voelen.” Verder bedankt het stel alle artsen en verpleegkundigen voor al hun zorg en steun. „We vragen om privacy tijdens deze moeilijke periode. Ons zoontje, je bent onze engel. We zullen altijd van je houden.”

Samen met Rodríguez kreeg Ronaldo dochter Alana. Vorig jaar maakte het stel bekend dat Rodríguez in verwachting was van een tweeling. Eerder werd Ronaldo vader van zoon Cristiano Junior (11) en de vierjarige tweeling Eva en Mateo.

Steun na het verlies

Uit alle hoeken van de wereld komen online steunbetuigingen voor Ronaldo en zijn vrouw binnen. Zijn club Manchester United laat via Twitter bijvoorbeeld weten: „Jouw pijn, is onze pijn Cristiano.” Gevolgd door een hartje.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Your pain is our pain, @Cristiano 💔 Sending love and strength to you and the family at this time. https://t.co/24oyEV8CQi — Manchester United (@ManUtd) April 18, 2022

„Hier zijn geen woorden voor. Heel veel liefde”, klinkt het van alle kanten. En ook eenvoudige, welgemeende woorden: „Gecondoleerd. Sterkte voor je hele familie.” Op Instagram hebben miljoenen mensen een hartje ‘gegeven’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

There are no words. Sending you lots of love 💕 — Beach Sand (@lee_leesand) April 19, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gecondoleerd. Sterke voor je hele familie! — John Melis (@johnmelis) April 18, 2022

Het weekend van Ronaldo leek zo goed

Dit paasweekend startte voor Ronaldo nog zo prachtig. Hij scoorde in de Premier League weer eens drie doelpunten voor Manchester United in de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen Norwich City. De aanvaller maakte al tientallen hattricks. Vanavond komt zijn club in actie in de uitwedstrijd tegen Liverpool. Dat is een soort Ajax – Feyenoord in Engeland, maar het lijkt niet waarschijnlijk dat Ronaldo meedoet. Officieel is dat overigens nog niet bekendgemaakt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

30 hat-tricks before 30 and 30 hat-tricks after 30. It’s time to unbalance the scale! 💪🏽 pic.twitter.com/McgGZBmzyh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 17, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

So sad to hear this @crstn_ronaldo_ . My wife and I lost a baby at 11 months old, it is indeed the greatest pain any parent could ever feel. I actually wished I could swap places with the baby. — abel idonije (@abelidonije) April 19, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.