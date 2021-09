Formule 1 Zandvoort: hoe laat moet Max Verstappen en waar is alles te zien?

De Formule 1 is terug in Zandvoort! Een weekend lang ronken de bolides over het verbouwde circuit met als grote vraag natuurlijk: laat Max Verstappen Nederland zondag juichen? De drie dagen Formule 1 zijn uitverkocht. Daarom op deze plaats Metro’s spoorboekje voor een weekend vol gerace.

Huizen in Zandvoort zijn versierd met Max Verstappen-spandoeken en zwart-wit geblokte racevlaggen. Een ondernemer veranderde zijn kroeg al in een museum gewijd aan de Limburgse autocoureur en Nederlandse held. Of beter: wereldster. Burgemeester David Moolenburgh liep vandaag vol trots door zijn kustplaats. Met drie maal 70.000 mensen zitten de tribunes langs het circuit in de duinen vandaag, morgen en zondag vol. Dat is het aantal dat de overheid als coronamaatregel heeft toegestaan. De meesten zullen per fiets naar de Formule 1 komen (hoe dat zit lees je hier). Is 70.000 veel? Mwah. Op een goeie stranddag komen er 100.000 mensen naar Zandvoort. Grand Prix-directeur Jan Lammers heeft bij voorbaat al kippenvel.

Gemor, gefoeter, maar Max Verstappen gaat van start

Natuurlijk – we weten het allemaal – is er veel gemopperd op het houden van de Formule 1 in Zandvoort. Door mensen die het slecht vinden voor het klimaat (Extinction Rebellion komt per fiets demonstreren dit weekend). En vooral door anderen die moeite hebben met onderscheid. Waarom 70.000 mensen en een meerdaagse camping bij de Formule 1? Waarom goedgevulde voetbalstadions? En waarom dan festivals verbieden als er meer dan 750 mensen komen?

We kunnen er nog lang en breed bij stilstaan: de Formule 1 is voor het eerst sinds 1985 daar. Niki Lauda won toen overigens. Nu zijn alle ogen gericht op Max Verstappen. Het zullen er ondanks het gemor en het gefoeter ook in Nederland miljoenen zijn. Als de racewagens eenmaal wegscheuren, hoopt iedereen met een oranje hart natuurlijk op zijn winst. En tja, aan die tegenstanders van buiten het circuit kan Max Verstappen natuurlijk ook niets doen. „Move on to Zandvoort“, gaf hij deze week na zijn winst in het Belgische Spa met veel zin aan op Instagram.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Spoorboekje Formule 1 Zandvoort

Hoe zit het weekend in Zandvoort uit? Hoe laat moet Max Verstappen? En waar kan ik het zien? De vragen worden in onderstaand spoorboekje beantwoord.

Wie de Formule 1 wil zien, kan overigens bij Ziggo terecht. Klanten van andere telecombedrijven als KPN hoeven als zij Max Verstappen-fan zijn niet te vrezen. Ziggo maakt de uitzending van de Formule 1 Dutch Grand Prix in Zandvoort voor heel tv-kijkend Nederland beschikbaar. Dat geldt ook voor klanten van andere telecombedrijven. Sinds gisteravond tot en met dinsdagochtend zijn alle zes Ziggo Sport Totaal kanalen voor iedereen in Nederland tijdelijk gratis te zien. Zo kunnen huishoudens zonder een Ziggo-abonnement het hele raceweekend thuis op tv mee beleven. Directeur Ziggo Sport Will Moerer: „Als trotse aanbieder van Formule 1 in de afgelopen negen jaar maken we dit nationale racespektakel op Zandvoort graag beschikbaar voor zoveel mogelijk fans.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Formule 1 vrijdag 3 september

• Formule 1 café vanuit Zandvoort (herhaling van donderdagavond), 9.30 uur.

• Eerste vrije training: 11.00 – 12.30 uur.

• Kwalificatie Formule 3: 13.50 uur.

• Tweede vrije training: 15.00 – 16.30 uur (de uitzending start om 14.30 uur).

• Aansluitend: W Series, kwalificatie Zandvoort.

• Formule 1 café (op locatie): 22.30 uur.

Zaterdag 4 september in Zandvoort

• Formule 3, race 1: 10.30 uur.

• Derde vrije training: 12.00 – 13.00 uur (de uitzending start om 11.30 uur).

• Porsche Supercup, kwalificatie: 13.45 uur.

• Kwalificatie: 15.00 – 16.00 uur.

• W-series, 16.50 uur.

• Formule 3, race 2: 17.50 uur?



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dé dag van Max Verstappen op zondag 5 september

• Formule 3, race 3: 10.40 uur.

• Porsche Supercup Series: 11.50 uur.

• Volkslied Davina Michelle: 14.44 uur.

• Race Formule 1 met Max Verstappen: 15.00 – 17.00 uur (de uitzending start om 13.00 uur).

Toetje, maandag 6 september

• Extra Formule 1 Café (gewoon vanuit Hilversum) 22.30 – 23.30 uur.