Olympisch elftal Duitsland stapt van het veld na racistische opmerkingen

Het olympisch elftal van Duitsland is vandaag tijdens een oefenwedstrijd tegen Honduras in het Japanse Wakayama van het veld gestapt. De ploeg besloot met de oefenwedstrijd te stoppen vanwege racistische opmerkingen aan het adres van verdediger Jordan Torunarigha. Dat laat de Duitse voetbalbond weten op Twitter.

„Als een van onze spelers racistisch wordt beledigd, is het voor ons geen optie om door te spelen”, laat Stefan Kuntz, de bondscoach van het olympische elftal van Duitsland, in een reactie weten. De ploeg verliet vijf minuten voor het eindsignaal het voetbalveld bij een tussenstand van 1-1.

‘Racistische opmerkingen werden gemaakt door tegenstander’

De racistische opmerkingen kwamen niet vanaf de tribunes want de wedstrijd werd achter gesloten deuren gespeeld. Het is nog niet duidelijk wie precies verantwoordelijk is voor de opmerkingen richting de 23-jarige Torunarigha, maar volgens de Duitse voetbalbond werden ze gemaakt door één van de tegenstanders.



Tijdens de Olympische Spelen in Tokio spelen Duitsland en Honduras beiden in een andere poule. De Duitse ploeg trapt de groepsfase aankomende donderdag af tegen Brazilië in poule D. Honduras speelt op dezelfde dag de eerste wedstrijd tegen Roemenië in poule B. Later zal Duitsland nog spelen tegen Ivoorkust en Saoedi-Arabië. Honduras treft in de groepsfase nog Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. De nummers één en twee van de in totaal vier poules mogen door naar de kwartfinales. Nederland wist zich niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen.

De Duitsers hebben een moeizame voorbereiding op de Spelen. Na talloze afmeldingen kon de Duitse ploeg met 15 veldspelers en drie keepers naar Japan reizen, terwijl er een team van 22 spelers is toegestaan.

Ook tijdens EK kregen spelers te maken met racisme

Ook tijdens het Europees Kampioenschap kregen spelers te maken met racisme. Tijdens het duel tussen Frankrijk en Hongarije in Boedapest maakten Hongaarse fans apengeluiden in de richting van de Franse voetballers Kylian Mbappé en Karim Benzema. De UEFA stelde een onderzoek naar het gedrag van de fans. In het verleden is Hongarije geregeld gestraft door de voetbalautoriteiten. Ook die straffen hadden te maken met racisme bij fans.