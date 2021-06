Veel coronaregels in de ArenA tijdens EK voetbal: kind van 5 moet al testen

‘Even’ een wedstrijd tijdens het EK voetbal bezoeken wordt voor de fans van Oranje een hele onderneming. De organisatie van de Johan Cruijff ArenA wil corona volledig buiten de stadiondeuren houden. „Da’s logisch”, zou de man waarnaar het voetbalstadion is vernoemd zeggen. Maar wat moet er allemaal gebeuren?

16.000 toeschouwers zijn telkens welkom tijdens de drie wedstrijden van het Nederlands Elftal in de Amsterdamse Johan Cruijff ArenA. Zondag speelt Oranje tegen Oekraïne (21.00 uur). Donderdag 17 en maandag 21 juni volgen de twee andere poulewedstrijden tegen Oostenrijk (21.00 uur) en Noord-Macedonië (18.00 uur). Op zaterdag 26 juni wordt er ook nog een achtste finale in de Ajax-thuishaven afgewerkt. Het Nederlands Elftal speelt dan in elk geval niet.

Coronamaatregelen EK voetbal in Amsterdam

De waslijst aan coronamaatregelen in de Johan Cruijff ArenA is bij dit EK voetbal – officieel nog EURO 2020 geheten – lang. De 16.000 Oranjefans moeten vooral de coronatest zelf regelen, naast het meenemen van een mondkapje. Alle andere maatregelen komen zij in en buiten het stadion vanzelf wel tegen. Iedereen die een kaartje voor een wedstrijd van Oranje heeft weten te bemachtigen, heeft een link ontvangen. Daarmee kan de coronatest op een plaats naar keuze worden geregeld. De test moet echter maximaal 13 uur voor de aftrap zijn afgenomen. Alle voetbalsupporters krijgen dus zondag nog de welbekende stok in de neus. De tests zijn gratis. Alleen een test van TestenvoorToegang is geldig, die van een GGD niet. Mensen die al tegen corona zijn gevaccineerd, moeten zich ook laten testen.



CoronaCheck-app en jonge kinderen

De geteste stadiongangers krijgen de uitslag van de coronatest uiteraard zo snel mogelijk. Gestreefd wordt naar ‘binnen een uur’. Bij een negatieve uitslag – wat natuurlijk positief betekent als het om voetbal mogen kijken gaat – gebeurt dat per e-mail. De Oranjefans moeten hun negatieve testresultaat via de CoronaCheck-app omzetten in een QR-code. Die wordt bij het stadion gescand door een steward en bij nogmaals een goed bericht, mag je eindelijk naar binnen. Maar ja, veiligheid voor alles tijdens dit EK voetbal.

Deze hele gang van zaken geldt niet alleen voor volwassenen. Integendeel, iedereen vanaf 5 jaar moet de coronatest op de dag van de wedstrijd ondergaan. Je kunt wel met een leuke tram naar Nederland – Oekraïne en de andere wedstrijden reizen trouwens.



Meer maatregelen in de Johan Cruijff ArenA

Je bent al even bezig dus, wil je live bij een wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA kunnen zitten. Maar dat is lang niet alles als het om het EK voetbal in Amsterdam gaat. Niets wordt aan het toeval overgelaten. De 16.000 supporters komen bijvoorbeeld niet allemaal tegelijk naar het stadion. Via diverse tijdslots wordt de instroom van bezoekers gereguleerd.

Wat is er in en om het stadion allemaal nog meer gebeurd? Veel. Zo zijn er in de voorbereiding 450 desinfectiezuilen de ArenA binnen getild en geplaatst. Naast de normale vuilnisbakken zijn er nu ook speciale afvalbakken. Daarin mogen alleen gebruikte mondkapjes worden gegooid. Voor die mondkapjes geldt verder dat de supporters ze overal in de Johan Cruijff ArenA moeten dragen, behalve op de vooraf toegewezen stoel tijdens het kijken.

Wil je eten of drinken kopen – wat ook kan via Thuisbezorgd (!) – dan zul je bij de verkoopkiosk nooit schouder aan schouder met een andere toeschouwer staan. Bij de counters zijn namelijk kuchschermen geplaatst. Zo sta je met aan beide zijden plastic je bestelling te vertellen. Vanachter een mondkapje zoals gezegd.



Johan Cruijff ArenA onneembare vesting

Alleen de supporters van het Nederlands elftal kunnen het stadion bereiken. De Johan Cruijff ArenA wordt namelijk een onneembare vesting voor anderen. Rondom de voetbaltempel wordt een enorm aantal bouwhekken geplaatst. De organisatie creëert zo een ‘veiligheidsring’. Alleen mensen met een toegangsticket zijn welkom binnen de bouwhekken. Plus mensen die moeten werken en voetballen natuurlijk.

Het EK voetbal EURO 2020 in Amsterdam wordt verder georganiseerd binnen de landelijke richtlijnen van het RIVM. Er wordt nauw samengewerkt met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wil je alles over het gebeuren bij de Johan Cruijff ArenA in vragen en antwoorden nog een rustig lezen? De organisatie heeft op deze website alles duidelijk op een rij gezet.