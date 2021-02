Zondagavond Super Bowl, wat kunnen we verwachten?

De 55e editie van de Super Bowl is zondag weer live op televisie te volgen. Ook dit jaar belooft het weer een waar spektakelstuk te worden. Zo zullen Quarterbacks Tom Brady en Patrick Mahomes de strijd met elkaar aan gaan. En dat is nog niet alles, ook de Halftime Show belooft bijzonder te worden. Dit kun je allemaal nog meer verwachten van de 55e editie van de Super Bowl.

Als eerste: de wedstrijd zelf belooft een heerlijk gevecht te worden. Tom Brady, de quarterback van de Tampa Bay Buccaneers, kan namelijk zijn eigen record van het aantal gewonnen Super Bowls aanscherpen. Brady heeft de trofee al zes keer eerder gewonnen met zijn toenmalige team de New England Patriots.

Gratis kaartjes voor zorgmedewerkers

Wat de match extra leuk maakt, is de locatie waar die gespeeld wordt: het Raymond James Stadium in Florida. Het stadion is namelijk de thuishaven van de Tampa Bay Buccaneers. Nog niet eerder kwam het voor dat een team de Super Bowl in eigen stadion speelde.

Je zou denken ‘ach wat maakt dat uit vanwege de coronamaatregelen is er toch geen livepubliek’, maar niets is minder waar. 22.500 gelukkige fans mogen de wedstrijd namelijk live kijken. Onder deze fans zijn er 7.500 gevaccineerde zorgmedewerkers. Zij hebben allemaal een gratis kaartje gekregen.

De Tampa Bay Buccaneers gaan het in Florida opnemen tegen de Kansas City Chiefs. Deze ploeg ging er vorig jaar nog met de Vince Lombardi-trofee vandoor. Vooral quarterback Patrick Mahomes gooit hoge ogen. De 25-jarige heeft een tienjarig contract dat maar liefst 475 miljoen dollar waard is. Dat is zeker niet verkeerd. Mahomes is daarmee de best betaalde Amerikaanse sporter.

Halftime Show van The Weeknd

Ondanks het feit dat hij inmiddels een echte superster is, vindt Mahomes het enorm bijzonder dat hij het tegen Tom Brady op mag nemen. „In staat zijn om het op te nemen tegen een van de groten, zo niet de grootste quarterback aller tijden, wordt een geweldige ervaring voor mij”, vertelde Mahomes in gesprek met ESPN.

Naast de wedstrijd is ook de Halftime Show elk jaar weer een moment waar iedereen naar uitkijkt. Dit jaar zal de Canadese artiest The Weeknd de Halftime Show verzorgen. The Weekend maakte eerder al de belofte een cinematografisch feest van zijn optreden te maken en die belofte lijkt hij waar te gaan maken. De artiest heeft namelijk miljoenen van zijn eigen geld in de act gestoken.

De Super Bowl is in de nacht van zondag op maandag live te volgen op ESPN. Om 00.00 uur Nederlandse tijd begin de uitzending.