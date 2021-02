Schaatsers schrijven brief: ‘Moet iets moois op natuurijs mogelijk zijn’

Het zal je niet ontgaan zijn: het is koud. Flink koud. En dat blijft het ook nog wel, de hele week lang. ’s Nachts kan het op bepaalde plekken zelfs tot 15 graden onder nul vriezen. Ideale omstandigheden, zou je denken, voor natuurijs en daarmee een Elfstedentocht. Helaas heeft de voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden, Wiebe Wieling, al meerdere keren laten weten dat dat er vanwege de coronapandemie niet inzit.

Schaatsliefhebbers zouden dat graag – héél graag – anders zien. Want hoe zonde zou het zijn als er eindelijk weer een Elfstedentocht mogelijk is, maar dat dat vanwege de coronamaatregelen niet mag. Zo ook professionele schaatsers: de negen ploegen uit de topdivisie bij de mannen roepen de KNSB in een brief op zich ‘alsnog eens écht hard’ te maken voor schaatsmarathons op natuurijs.



Dit moet gewoon kunnen. Als met 22 man rondrennen op een grasveld kan, dan kan wedstrijden schaatsen op natuurijs zeker. En anders zorgen we maar dat het kan. https://t.co/oUMXYBJmTp — Olivier Slabbers (@Oli4K) February 8, 2021

‘Natuurijs breekt wet’

Marathonschaatsen viel niet onder topsport, dus werden ook daar flinke beperkingen voor opgelegd. En dat is op zich begrijpelijk, schrijven de schaatsers, „maar nu is er natuurijs op komst. En iedere rechtgeaarde marathonschaatser weet dat natuurijs wet breekt.”

„Als er natuurijs in Nederland is, laat je alles uit je handen vallen en zorg je dat je er staat. Want anders is het weg. Olympische Spelen en WK’s vinden we mooi en belangrijk, maar die zijn er iedere twee of vier jaar, voor een handjevol sporters. Baanmarathons zijn leuk, buitenlands natuurijs is mooi, maar de huidige marathonrijders trainen nu al meer als 8 jaar om een wedstrijd op Nederlands natuurijs te rijden. Nooit hebben ze de kans gehad, omdat het ijs er simpelweg niet was. En mogelijk ook niet meer komt.”



In 5 dagen trainen voor de Elfstedentocht, leuk concept @BasTietema? pic.twitter.com/R2TK5frbTF — Josse (@jossewester) February 8, 2021

En gelijk hebben ze: de laatste Elfstedentocht was in januari 1997. Toen was ondergetekende nog niet eens geboren. Voor veel generaties – vooral jongeren, dus – is dit de eerste en wie weet enige keer dat ze zo’n spektakel mee kunnen maken. Maar het bestuur van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden was duidelijk: „Een Elfstedentocht is geen echte Elfstedentocht zonder publiek of met slechts een deel van het deelnemersveld.” En dus is ook een alternatieve tocht geen optie.

‘Moet coronaproof te organiseren zijn’

Dat vinden de schaatsers niet kunnen. Is er eindelijk ijs (of in ieder geval bijna), mogen ze niet. „Wij willen de problemen rondom corona allerminst bagatelliseren, maar een wedstrijd op natuurijs moet volledig coronaproof te organiseren zijn”, schrijven ze. „Het is in de buitenlucht. Het gaat om een overzichtelijke groep rijders, die veel, zo niet alles willen doen om te kunnen rijden, en waar je dus ook hoge ‘corona-eisen’ aan kunt stellen.”

Ook hebben ze al ideeën hoe zo’n wedstrijd dan zou kunnen verlopen: zo zou er rondom een natuurijswedstrijd een bubbel gecreëerd worden. „Met een passende locatie, een hotel als standplaats en sneltesten moeten er wedstrijden georganiseerd kunnen worden. Jullie hebben daar inmiddels goede ervaringen mee, wij hebben ook ideeën en willen graag meedenken. Gezien de weersvoorspellingen zou zelfs een meerdaagse tot de mogelijkheden behoren.”



Schaatsen zit ons in het bloed en in coronatijd brengt natuurijs een welkome afleiding ⛸️ Juist nu geldt: als je wilt schaatsen, blijf dicht bij huis en houd je aan de coronaregels ⬇️#wewinnenveelmetsport | #wijsopnatuurijs | @KNSB |@schaatsennl — NOC*NSF (@nocnsf) February 8, 2021

Zo’n ouderwetse natuurijswedstrijd noemen ze een opbeurend lichtpunt in dit sombere jaar. „Niet alleen een bevestiging van het bestaansrecht van de marathonschaatser, maar een positief evenement voor iedereen in Nederland. En bovendien broodnodig om de sport levend te houden, en de sponsoren binnenboord.”

Dus eindigen ze hun brief met een oproep: „Wij zijn ervan overtuigd dat er nog iets heel moois op natuurijs mogelijk moet zijn. En wij zouden het enorm waarderen als de KNSB zich daar alsnog eens écht hard voor maakt.”